En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Primera Nacional: Deportivo Madryn igualó con All Boys y sigue líder de la Zona A

Tras un empate sin goles, el conjunto aurinegro continua en lo más alto de su grupo con 57 puntos.

22/09/2025 | 23:59Redacción Cadena 3

FOTO: Primera Nacional: Con nueve jugadores, Dvo. Madryn igualó con All Boys y sigue líder de la Zona A. (Foto NA: @ClubMadryn)

Deportivo Madryn igualó este lunes sin goles como visitante ante All Boys en un partido correspondiente por la trigésimo segunda fecha de la Primera Nacional, llevado a cabo en el estadio Malvinas Argentinas.

El conjunto aurinegro sufrió la expulsión de Germán Rivero por doble amonestación, a los 41 minutos del primer tiempo, luego de una fuerte infracción sobre Maximiliano Coronel en la que el árbitro Ariel Penel no dudó en mostrarle la segunda tarjeta amarilla.

Con pocas emociones, el encuentro continuó y se fue al descanso con pocas emociones, pero con todo un complemento, el cual los dirigidos por Leandro Gracián debían afrontarlo con un futbolista menos en cancha.

A los 28 del segundo periodo, Deportivo Madryn se quedaría con nueve futbolistas por una fuerte entrada del defensor Agustín Sosa. A partir de allí, el “Aurinegro” se replegó aún más para evitar la derrota y llevarse un punto.

La igualdad de bastó al “Depo” para afianzarse en lo más alto de la Zona A del campeonato con 57 unidades, seguido por Atlanta, que viene de vencer 1-0 a Tristán Suárez, a tan solo tres unidades. Por su parte, los locales no pudieron aprovechar la superioridad numérica y quedaron en la trigésima plaza con 37.

En la próxima jornada, los comandados por Gracián recibirán este sábado a Arsenal, mientras que el “Albo” visitará el próximo domingo a Alvarado.

En otro encuentro llevado a cabo en la jornada del lunes, Quilmes tampoco pudo pasar del empate ante Güemes y se alejó de los puestos del reducido por el segundo ascenso. Un triunfo del “Cervecero” lo hubiese colocado a seis puntos de Maipú (8°), último clasificado de momento en el Grupo A.

En tanto, los “Gauchos” dejaron pasar una gran oportunidad para alejarse de los puestos de descenso a la Primera B Metropolitana. Con 34 unidades, quedaron solamente a dos de Alvarado (17°) y tres de Arsenal de Sarandí (18°).

Por otro lado, los azulgranas recibirán en un duro encuentro a San Miguel (3°) el domingo 28 de septiembre. En tanto, el conjunto de Alfredo Grelak visitará San Martín de Tucumán (6°), el mismo día desde las 20:30.

Lectura rápida

¿Qué equipo empató en la fecha trigésimo segunda de la Primera Nacional?

El equipo que empató fue Deportivo Madryn.

¿Con qué resultado se dio el empate entre Deportivo Madryn y All Boys?

El resultado del encuentro fue 0-0.

¿Cuántos puntos tiene Deportivo Madryn en la Zona A tras este partido?

Deportivo Madryn tiene 57 puntos en la Zona A.

¿A qué rival enfrentará Deportivo Madryn en la próxima jornada?

El próximo rival de Deportivo Madryn será Arsenal.

¿Qué posición ocupa All Boys en la tabla después del empate?

All Boys ocupa la trigésima posición con 37 puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho