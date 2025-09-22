Primera Nacional: Deportivo Madryn igualó con All Boys y sigue líder de la Zona A

FOTO: Primera Nacional: Con nueve jugadores, Dvo. Madryn igualó con All Boys y sigue líder de la Zona A. (Foto NA: @ClubMadryn)

Deportivo Madryn igualó este lunes sin goles como visitante ante All Boys en un partido correspondiente por la trigésimo segunda fecha de la Primera Nacional, llevado a cabo en el estadio Malvinas Argentinas.

El conjunto aurinegro sufrió la expulsión de Germán Rivero por doble amonestación, a los 41 minutos del primer tiempo, luego de una fuerte infracción sobre Maximiliano Coronel en la que el árbitro Ariel Penel no dudó en mostrarle la segunda tarjeta amarilla.

Con pocas emociones, el encuentro continuó y se fue al descanso con pocas emociones, pero con todo un complemento, el cual los dirigidos por Leandro Gracián debían afrontarlo con un futbolista menos en cancha.

A los 28 del segundo periodo, Deportivo Madryn se quedaría con nueve futbolistas por una fuerte entrada del defensor Agustín Sosa. A partir de allí, el “Aurinegro” se replegó aún más para evitar la derrota y llevarse un punto.

La igualdad de bastó al “Depo” para afianzarse en lo más alto de la Zona A del campeonato con 57 unidades, seguido por Atlanta, que viene de vencer 1-0 a Tristán Suárez, a tan solo tres unidades. Por su parte, los locales no pudieron aprovechar la superioridad numérica y quedaron en la trigésima plaza con 37.

En la próxima jornada, los comandados por Gracián recibirán este sábado a Arsenal, mientras que el “Albo” visitará el próximo domingo a Alvarado.

En otro encuentro llevado a cabo en la jornada del lunes, Quilmes tampoco pudo pasar del empate ante Güemes y se alejó de los puestos del reducido por el segundo ascenso. Un triunfo del “Cervecero” lo hubiese colocado a seis puntos de Maipú (8°), último clasificado de momento en el Grupo A.

En tanto, los “Gauchos” dejaron pasar una gran oportunidad para alejarse de los puestos de descenso a la Primera B Metropolitana. Con 34 unidades, quedaron solamente a dos de Alvarado (17°) y tres de Arsenal de Sarandí (18°).

Por otro lado, los azulgranas recibirán en un duro encuentro a San Miguel (3°) el domingo 28 de septiembre. En tanto, el conjunto de Alfredo Grelak visitará San Martín de Tucumán (6°), el mismo día desde las 20:30.