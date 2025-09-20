Premier League: Liverpool se queda con la punta tras vencer 2-1 al Everton

El Liverpool venció 2-1 al Everton en el partido correspondiente a la quinta fecha de la Premier League.

Tras este contundente resultado deportivo, el equipo comandado por el director técnico neerlandés Arne Slot reafirmó su primer lugar en la tabla de posiciones, con 15 unidades. Su escolta -- Tottenham Hotspur -- igualó 2-2 con el Brighton y se quedó a 5 puntos de la punta de la tabla.

Los dos tantos de “Los Rojos” fueron realizado por el mediocampista Ryan Gravenberch y el centro delantero Hugo Ekitike. Mientras que el único tanto de “Los Azules” llegó de la mano del mediocampista Idrissa Gana Gueye.

Durante el transcurso del primer tiempo, el Liverpool desplegó una sólida estrategia ofensiva que descolocó a las líneas defensivas de su contrincante, con jugadas colectivas que generaron diversas situaciones claras de gol.

A los 10 minutos, Ryan Gravenberch ejecutó un sorprendente disparo preciso que complicó al arquero Jordan Pickford, quien se mostró superado por la definición de volea.

Además, en el minuto 29, Hugo Ekitike terminó una jugada colectiva con una definición precisa al ras del suelo. Con esta conversión, el Liverpool se adelantó 2-0 en el marcador.

En el complemento del encuentro, el Everton regresó al terreno de juego con una actitud diferente.

A los 13 minutos, Idrissa Gana Gueye realizó un disparo preciso dentro del área chica y sorprendió al arquero Alisson Becker. Con este gol, el conjunto de camiseta azul obtuvo el 2-1 en el tanteador y aspiró a revertir la situación.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las imprecisiones en las definiciones sellaron el triunfo del Liverpool. Mientras que Everton se retiró del campo de juego con un sabor agridulce, por no encontrar la igualdad.

El Crystal Palace derrotó 2-1 al West Ham y se quedó con el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Los dos tantos de “Las Águilas” fueron realizado por Jean-Philippe Mateta y Tyrick Mitchell. Mientras que el único tanto de “Los Martillos” llegó de la mano de Jarrod Bowen.

Durante el primer tiempo del duelo, el equipo liderado por el entrenador Oliver Glasner realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo.

A los 37 minutos, Jean-Philippe Mateta abrió el marcador con un cabezazo dentro del área chica.

En el complemento del encuentro, West Ham regresó al terreno de juego con una actitud diferente.

En el minuto 4, Jarrod Bowen igualó el partido con un cabezazo preciso dentro del área chica.

Sin embargo, a los 23 minutos, Tyrick Mitchell ejecutó una volea potente dentro del área y terminó con la ilusión del West Ham.

Por otra parte, Leeds United venció 3-1 a Wolves y Burley igualó 1-1 frente a Nottingham Forest.

Los encuentros que faltan disputarse

13:30 Manchester United - Chelsea

- 16:00 Fulham - Brentford