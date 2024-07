"Potra salvaje", el tema que es furor en el vestuario de la selección de España

"Potra salvaje" es una canción de la artista segoviana Isabel Aaiún, compuesta en 2021, pero que recién en este 2024 se volvió viral, gracias a que resuena con fuerza en el vestuario de la selección de España, tras las victorias durante la Eurocopa.

El tema, elegido por "La Roja", se ha convertido en una cábala para jugadores y fanáticos.

Tanto es así, que la propia artista hizo una versión especial para ellos, y les dedicó un video deseándoles suerte, para la final que disputa España este domingo contra Inglaterra.

La letra de "Potra Salvaje", tiene unas estrofas que dicen: "No quiero hierro, ni sed de venganza, quien odia muere y quien perdona avanza. Yo solo quiero curar cicatrices y ser como soy como una potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido no quiero riendas ni herrajes y en los homenajes me pongo un vestido ya tengo seis tatuajes debajo del traje por siete motivos".

Sabes que somos el mejor país del mundo cuando 25 tíos acaban de clasificarse para la final de la Eurocopa y están celebrando en el vestuario cantando “Soy una potra salvaje q en el oleaje no pierde el sentido,no quiero riendas ni herrajes y en los homenajes me pongo un vestido” pic.twitter.com/nu6rAROxuu — Laura ?? (@larefe14) July 10, 2024

