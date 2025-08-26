En vivo

Nicolás Diez, elegido mejor DT de la Fecha 6 del Clausura

El técnico de Argentinos Juniors recibió el premio de la LPF tras la goleada a Racing.

26/08/2025 | 17:55

FOTO: Nicolás Diez, el Mejor D.T de la Fecha 6 del Torneo Clausura

La cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol reveló que Nicolás Diez se quedó con el premio al mejor DT de la Fecha 6 del Torneo Clausura.

A través de sus redes sociales oficiales, la LPF destacó: "Con un fútbol de alto nivel, Argentinos Juniors goleó en la Fecha 6 del Torneo Clausura 2025 y por este motivo, Nico Diez es el Mejor DT de la jornada". La publicación estuvo acompañada por tres emoticones representativos: un trofeo, estrellas y una pelota.

El reconocimiento llegó luego de la contundente victoria del “Bicho” frente a Racing Club por 4-1, resultado que sorprendió al conjunto de Gustavo Costas y le permitió a Diez quedarse con este reconocimiento individual.

Lectura rápida

¿Quién fue elegido mejor DT?
Nicolás Diez fue elegido mejor DT de la Fecha 6 del Clausura.

¿Qué equipo dirige Nicolás Diez?
Dirige a Argentinos Juniors.

¿Qué resultado obtuvo Argentinos Juniors?
Argentinos Juniors goleó a Racing Club 4-1.

¿Qué premio recibió Diez?
Recibió el premio de mejor DT de la Fecha 6 del Torneo Clausura.

¿Cuándo se reveló el premio?
El premio fue revelado tras la Fecha 6 del Torneo Clausura 2025.

[Fuente: Noticias Argentinas]

