Nicolás Diez, elegido mejor DT de la Fecha 6 del Clausura

FOTO: Nicolás Diez, el Mejor D.T de la Fecha 6 del Torneo Clausura

La cuenta oficial de la Liga Profesional de Fútbol reveló que Nicolás Diez se quedó con el premio al mejor DT de la Fecha 6 del Torneo Clausura.

A través de sus redes sociales oficiales, la LPF destacó: "Con un fútbol de alto nivel, Argentinos Juniors goleó en la Fecha 6 del Torneo Clausura 2025 y por este motivo, Nico Diez es el Mejor DT de la jornada". La publicación estuvo acompañada por tres emoticones representativos: un trofeo, estrellas y una pelota.

El reconocimiento llegó luego de la contundente victoria del “Bicho” frente a Racing Club por 4-1, resultado que sorprendió al conjunto de Gustavo Costas y le permitió a Diez quedarse con este reconocimiento individual.