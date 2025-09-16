Newell´s y Belgrano de Córdoba se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

FOTO: Banega y Zelarayán, las grandes figuras de Newell´s y Belgrano.

Newell´s y Belgrano de Córdoba se medirán este miércoles por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina, instancia en la que ya espera Argentinos Juniors, que viene de eliminar a Lanús.

El partido, que se llevará a cabo en el Estadio La Pedrera de San Luis, comenzará a las 18 y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer.

Newell´s viene teniendo una muy buena actuación en esta Copa Argentina, en la que eliminó por penales en el debut a Kimberley de Mar del Plata, mientras que luego derrotó a Defensa y Justicia (2-0) y Atlético Tucumán (3-2) en un verdadero partidazo.

Esta es la segunda vez que el equipo rosarino disputa los cuartos de final de la Copa Argentina. El único antecedente de “La Lepra” en esta instancia se dio en el 2018, año en el que fue eliminado por su clásico rival, Rosario Central.

Pese al buen andar en esta Copa Argentina, los dirigidos por Cristian “Ogro” Fabbiani atraviesan un complicado momento en el Torneo Clausura, donde ocupan la novena posición y no estarían clasificando a los playoffs.

Del otro lado estará Belgrano de Córdoba, que se metió entre los ocho mejores producto de los buenos triunfos ante Real Pilar (3-1), Defensores de Belgrano (3-2) e Independiente (2-0).

Los dirigidos por Ricardo Zielinski quieren repetir su mejor actuación histórica en esta competición, que fueron las semifinales alcanzadas en la edición 2016, donde perdieron con Rosario Central por 2-0.

El conjunto cordobés también tuvo un discreto comienzo en el Torneo Clausura, donde solo sumó nueve puntos en las primeras ocho fechas y ya acumula cuatro partidos sin ganar.

El ganador de este enfrentamiento se cruzará en las semifinales con Argentinos Juniors, que viene de imponerse por 1-0 sobre Lanús.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Copa Argentina

Cuartos de final

Newell´s – Belgrano de Córdoba

Estadio: La Pedrera (San Luis)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Horario: 18. TV: TyC Sports

Newell´s: Juan Espínola; Alejo Montero, Víctor Cuesta, Luciano Lollo, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega; Josué Colman, Bruno Maroni, Franco Orozco; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Lucas Menossi; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.