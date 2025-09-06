Moto 3: Valentín Perrone no pudo redondear una buena clasificación y largará 15°
El argentino había llegado con mucha ilusión, luego de registrar el mejor tiempo del viernes. Marco Morelli, por su parte, comenzará desde el 22° lugar.
06/09/2025 | 09:58Redacción Cadena 3
FOTO: Perrone tendrá que realizar una gran remontada para dar pelea en Cataluña.
Los argentinos Valentín Perrone (KTM) y Marco Morelli (Honda) no pudieron tener una buena clasificación y largarán 15° y 22° respectivamente en el Gran Premio de Cataluña de Moto 3.
Perrone llegaba como uno de los candidatos a esta qualy, luego de registrar el mejor tiempo del viernes. Sin embargo, no pudo realizar una buena vuelta clasificatoria y terminó la decimoquinta posición, a poco más de un segundo del líder, que fue el español David Almansa (Honda).
Pese a este resultado, el joven argentino buscará escalar varias posiciones en la carrera de este domingo para seguir asentándose en la categoría, donde sumó puntos en las últimas 11 fechas e incluso se subió al podio en dos ocasiones, para colocarse séptimo en el campeonato.
Morelli, por su parte, está disputando recién su segundo Gran Premio en la categoría. El único que disputó previamente fue el de República Checa, en el que sumó tres puntos al finalizar 13°.
En esta ocasión, Morelli no pudo superar la Q1, por lo que comenzará en el 22° puesto y tendrá que protagonizar una gran remontada para volver a sumar puntos.
La carrera del GP de Cataluña de Moto 3 será este domingo a las 6 de la mañana (hora de Argentina).
[Fuente: Noticias Argentinas]