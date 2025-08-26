Marcelo Díaz apuntó contra la violencia en Avellaneda: “Esto no puede volver a suceder”

FOTO: Marcelo Díaz y su postura sobre los sucesos violentos en el Libertadores de América

Tras los incidentes que suspendieron el partido de Independiente y Universidad de Chile, el mediocampista Marcelo Díaz apuntó contra los hechos de violencia que sucedieron en las tribunas del Libertadores de América.

“No hemos conversado con nadie de Independiente. Pero, si ví algunas publicaciones de ellos, especialmente de los chilenos que juegan en ese club… claramente hacen atención a lo humano, a la salud. Esto no puede volver a suceder”, manifestó Marcelo Díaz en conferencia de prensa.

Por otra parte, Díaz explicó que los jugadores de U están en constante comunicación con sus hinchas y las familias, dos sectores que terminaron damnificados por los actos de violencia. “Claramente, nosotros lo hacemos en silencio porque no le corresponde a nadie saberlo”, manifestó.

En el final de su declaración, el jugador manifestó su perspectiva sobre una posible clasificación del elenco chileno: “no nos sentimos clasificados. Yo en lo personal creo que se va a decidir en la CONMEBOL…”.

“No quiero hacerme ninguna ilusión al respecto. Estábamos ganando, porque ya habíamos ganado, deportivamente estábamos muchísimo mejor, pero lamentablemente no pudimos terminar el partido… seguramente le hubiéramos ganado”, cerró Marcelo Díaz su análisis sobre los actos de violencia que ocurrieron en pleno partido.