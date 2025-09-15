Maravilla Martínez defiende a Javier Milei con polémica analogía y agresiva respuesta
El exboxeador volvió a defender al presidente, pero con una controvertida analogía. Además, tuvo una agresiva reacción con un usuario que salió a cruzarlo.
15/09/2025
FOTO: Maravilla Martínez volvió a destacar a Javier Milei
Sergio "Maravilla" Martínez desató una nueva polémica en redes sociales, no solo por su defensa al presidente Javier Milei, sino también y una agresiva respuesta a un seguidor.
En una entrevista en el podcast Agostini, el exboxeador comparó a la oposición de Milei con un “marido golpeador”, en una polémica analogía. La nota tiene varios días, pero en las últimas horas se volvió viral.
En un fragmento que se volvió viral en X (anteriormente Twitter), se lo escucha decir: "Los que dicen eso en Argentina tienen el mismo proceder que un marido golpeador".
Martínez profundizó su analogía, sosteniendo que la oposición "te aprieta las clavijas por todos lados. Te castigan, te golpean, te lastiman, te lapidan, te condenan". En un tono más elevado, afirmó que la oposición, al mismo tiempo que critica las formas del presidente, se autodenomina "puro amor", mientras tildan a Milei de "violento".
El exboxeador concluyó su intervención con una dura crítica a la oposición por su accionar "durante décadas" en Argentina. "En Argentina tuvimos 80 años de peronismo y fíjate cómo está. Dale, dejate de joder, abrí los ojos", sentenció, dejando en claro su postura política.
El episodio sumó un capítulo más cuando, al ser criticado por un seguidor en X, Martínez respondió con un insulto, lo que generó un mayor repudio en la red social. “LTA put…”, escribió junto a emojis.
Si bien Maravilla ya había destacado a Milei en otra entrevista, sigue sorprendiendo que es el mismo exboxeador que tiempo atrás mantuvo reuniones con Cristina Kirchner.
Lectura rápida
¿Qué dijo Maravilla Martínez sobre Javier Milei? El exboxeador defendió a Milei comparando a la oposición con un "marido golpeador".
¿Cómo reaccionó ante un seguidor? Martínez insultó a un usuario en redes sociales luego de ser criticado.
¿Qué polémica generó su analogía? Comparar a la oposición con un "marido golpeador" desató un intenso debate en redes sociales.
¿Cuál fue su crítica a la oposición? Dijo que durante décadas la oposición ha hecho daño y mencionó 80 años de peronismo.
¿Con quién se reunió Martínez antes? Tiempo atrás, Maravilla mantuvo reuniones con Cristina Kirchner.
[Fuente: Noticias Argentinas]