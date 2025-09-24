FOTO: Manchester City no se complicó y pasó de ronda tras vencer a Huddersfield por la EFL Cup

Manchester City debutó en la EFL Cup con triunfo por 2 a 0 ante Huddersfield Town y avanzó a los octavos de final del torneo doméstico inglés.

Con una formación alternativa, el equipo de Pep Guardiola resolvió el partido sin sobresaltos en el John Smith’s Stadium, donde Phil Foden y Savinho marcaron los tantos de la clasificación.

El vigente campeón de la Premier League inició con dominio territorial frente a un rival de tercera división que intentó sostenerse con orden defensivo.

A los 18 minutos, la jerarquía individual inclinó la balanza: Foden se proyectó por el centro y conectó un potente remate bajo desde afuera del área que se convirtió en el 1 a 0.

En el complemento, el brasileño Savinho amplió diferencias con un disparo rasante que firmó su primer gol oficial en la temporada y selló la clasificación en la Copa de la Liga.

Con el 2 a 0, Guardiola administró los minutos, dio rodaje a jugadores con menos participación y mantuvo la superioridad sin riesgos hasta el cierre.

En otros cruces de la jornada, Arsenal también avanzó de ronda con un 2 a 0 sobre Port Vale en condición de visitante.

Eberechi Eze, una de las incorporaciones del mercado, se estrenó en las redes con una definición precisa tras combinación con Martinelli y Lewis-Skelly.

La sentencia llegó en los minutos finales, cuando Leandro Trossard capitalizó un rebote y aseguró la victoria.

Tottenham, por su parte, resolvió rápido su eliminatoria frente a Doncaster Rovers en Londres.

João Palinha abrió el marcador con una chilena y, casi de inmediato, un autogol de McGrath amplió la diferencia.

Con el trámite controlado, Brennan Johnson cerró la goleada 3-0 en la parte final.

La mayor exhibición de la noche la dio Newcastle, vigente campeón de la EFL Cup, que derrotó por 4 a 1 a Bradford City con dobletes de Joelinton y William Osula, mientras que Andy Cook descontó para los visitantes.