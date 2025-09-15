En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

“Maligno” Torres conquistó el oro panamericano de BMX freestyle en Perú

El ciclista argentino brilló Lima, logrando el oro con 92,00 puntos y reafirmando su posición como líder continental en la disciplina.  

15/09/2025 | 15:41Redacción Cadena 3

FOTO: “Maligno” Torres conquistó el oro panamericano de BMX freestyle en Perú

El ciclista cordobés José “Maligno” Torres se coronó campeón del Campeonato Panamericano de BMX Freestyle, celebrado en Lima, Perú, el pasado fin de semana. Con un puntaje de 92,00 puntos, Torres reafirmó su posición de liderazgo en el continente. 

El evento tuvo lugar en el circuito de Costa Verde, en el distrito de San Miguel, aunque también se mencionó el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, ubicado en Villa María del Triunfo. Torres, quien ya había ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, volvió a destacar en este certamen, colocando la bandera argentina en lo más alto del podio. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Su actuación fue notable, caracterizada por la dificultad y limpieza de sus trucos, que incluyeron combinaciones de giros y saltos de alto nivel técnico. 

El podio se completó con el canadiense Maxime Chalifour en segundo lugar y el costarricense Kenneth Tencio en tercero. La competencia fue intensa, con Torres superando a destacados riders de Brasil, Chile, Colombia y Perú. Este Campeonato Panamericano fue organizado por la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci).

La victoria en Lima tiene un significado especial para Torres, quien había conseguido la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 2019. Su regreso a la ciudad como campeón olímpico, junto con su reciente triunfo, consolidó su liderazgo en el BMX Freestyle a nivel panamericano. Este logro refuerza su estatus tras el oro obtenido en París 2024. Además, Torres había finalizado en séptimo lugar en la etapa de la Copa del Mundo de BMX, que se llevó a cabo en Montpellier, Francia, poco antes del panamericano. 

Lectura rápida

¿Quién ganó el Campeonato Panamericano de BMX Freestyle?
El ciclista cordobés José “Maligno” Torres se coronó campeón.

¿Dónde se celebró el evento?
En Lima, Perú, específicamente en el circuito de Costa Verde.

¿Cuándo tuvo lugar el campeonato?
El pasado fin de semana.

¿Cuál fue el puntaje de Torres?
92,00 puntos.

¿Qué significó esta victoria para Torres?
Consolidó su liderazgo en el BMX Freestyle tras haber ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho