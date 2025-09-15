“Maligno” Torres conquistó el oro panamericano de BMX freestyle en Perú

El ciclista cordobés José “Maligno” Torres se coronó campeón del Campeonato Panamericano de BMX Freestyle, celebrado en Lima, Perú, el pasado fin de semana. Con un puntaje de 92,00 puntos, Torres reafirmó su posición de liderazgo en el continente.

El evento tuvo lugar en el circuito de Costa Verde, en el distrito de San Miguel, aunque también se mencionó el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, ubicado en Villa María del Triunfo. Torres, quien ya había ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, volvió a destacar en este certamen, colocando la bandera argentina en lo más alto del podio.

Su actuación fue notable, caracterizada por la dificultad y limpieza de sus trucos, que incluyeron combinaciones de giros y saltos de alto nivel técnico.

El podio se completó con el canadiense Maxime Chalifour en segundo lugar y el costarricense Kenneth Tencio en tercero. La competencia fue intensa, con Torres superando a destacados riders de Brasil, Chile, Colombia y Perú. Este Campeonato Panamericano fue organizado por la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci).

La victoria en Lima tiene un significado especial para Torres, quien había conseguido la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 2019. Su regreso a la ciudad como campeón olímpico, junto con su reciente triunfo, consolidó su liderazgo en el BMX Freestyle a nivel panamericano. Este logro refuerza su estatus tras el oro obtenido en París 2024. Además, Torres había finalizado en séptimo lugar en la etapa de la Copa del Mundo de BMX, que se llevó a cabo en Montpellier, Francia, poco antes del panamericano.