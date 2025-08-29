En vivo

Llega una nueva edición del clásico entre San Lorenzo y Huracán

El encuentro se juega este sábado a las 14:45, en el estadio Pedro Bidegain.

29/08/2025 | 08:22Redacción Cadena 3

FOTO: San Lorenzo y Huracán se vuelven a ver las caras.

San Lorenzo recibirá este sábado a Huracán, por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de quedarse con el triunfo en una nueva edición de este clásico y también para mantenerse en la pelea por la primera posición de la Zona B.

El encuentro se llevará a cabo este sábado a las 14:45, en el estadio Pedro Bidegain, y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, quien será secundado desde el VAR por Héctor Paletta.

San Lorenzo llega a este encuentro en un buen momento, ya que marcha tercero en la Zona B con 11 puntos y está a solo una unidad del líder, que es River.

Esto les permite también soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual, en la que están quintos y muy cerca de los puestos de ingreso.

En la última fecha, los dirigidos por Damián Ayude le ganaron 1-0 a Instituto de Córdoba con un gol de Branco Salinardi.

Huracán, por su parte, también tuvo un buen arranque en el Torneo Clausura y se ubica cuarto en la Zona A con 10 puntos.

Tras caer en las dos primeras fechas, los dirigidos por Frank Kudelka ganaron tres partidos consecutivos y empataron en su última presentación con Unión en Santa Fe.

En el último año y medio, el “Globo” se convirtió en uno de los equipos más regulares del fútbol argentino, peleando casi siempre hasta el final pero con falta de eficacia cuando tenía que dar el golpe sobre la mesa para ganar un título.

Lectura rápida

¿Qué equipo se enfrentará el sábado?
San Lorenzo y Huracán se enfrentarán en el clásico del Torneo Clausura.

¿Cuál es la fecha y hora del partido?
El partido se jugará el sábado a las 14:45.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el estadio Pedro Bidegain.

¿Quiénes son los entrenadores de ambos equipos?
Damián Ayude dirige a San Lorenzo y Frank Kudelka a Huracán.

¿Cuál es la posición actual de San Lorenzo en la liga?
San Lorenzo es tercero en la Zona B con 11 puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

