Lisandro Martínez criticó la represión policial en el Congreso: "Qué vergüenza"

Lisandro Martínez, el defensor campeón del mundo con la Selección Argentina y figura del Manchester United, no se quedó callado ante los violentos episodios que marcaron la marcha de jubilados del pasado miércoles en Buenos Aires.

Desde Inglaterra, el zaguero rompió el silencio y utilizó sus redes sociales para expresar su indignación por la represión desatada por el gobierno de Javier Milei contra los manifestantes, dejando un mensaje claro y contundente que resonó entre sus seguidores y más allá.

"Qué impotencia y que vergüenza que se metan así con los jubilados!!!", escribió "Licha" en una historia de Instagram que rápidamente se viralizó.

Acompañando sus palabras, compartió un video que recopila imágenes crudas de lo sucedido frente al Congreso de la Nación: jubilados, muchos de ellos de avanzada edad, enfrentándose a gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua lanzados por la policía.

No es la primera vez que Lisandro Martínez utiliza su plataforma para opinar sobre cuestiones políticas y sociales. El central, conocido por su garra dentro de la cancha, ha demostrado en reiteradas ocasiones que no teme salir del ámbito deportivo para pronunciarse sobre temas que lo interpelan como ciudadano.

En 2023, por ejemplo, apoyó un comunicado de futbolistas contra las propuestas de Javier Milei en la previa del balotaje presidencial, rechazando las Sociedades Anónimas Deportivas y los discursos de odio.

Como campeón del mundo en Qatar 2022, su palabra tiene peso y alcance, y su publicación fue celebrada por miles de seguidores que ven en él no solo a un gran futbolista, sino a alguien dispuesto a no mirar para otro lado. "Grande Licha, siempre con el pueblo", escribió un usuario en redes, mientras otro destacó: "Un ídolo que no se calla".

