Lionel Messi elogió a Charly García tras emotiva reunión en el Monumental

La goleada de la Selección argentina sobre Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas dejó una imagen imborrable: Lionel Messi y Charly García juntos en el vestuario del estadio Monumental.

En la que fue la última presentación oficial del capitán en el país con la camiseta de la “Albiceleste”, el astro rosarino compartió un emotivo posteo en sus redes sociales tras conocer al ícono del rock argentino: “¡Qué gran placer conocerte, maestro! ¡Sos enorme @charlygarcia!”.

Charly García, de 73 años, fue una de las figuras que se acercó al vestuario argentino luego del triunfo. El músico, quien se traslada en silla de ruedas, ingresó acompañado para saludar a los jugadores y se tomó una foto que rápidamente recorrió todo el país.

La postal unió a dos referentes culturales de la Argentina y consiguió explotar las redes sociales, donde mucha gente se mostró feliz por el encuentro entre el astro del fútbol y el genio de la música.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia también se sumó a la foto junto a Rodrigo De Paul y no dudó en expresar su emoción en redes sociales: “Charly, qué felicidad verte ”.

En medio de una noche cargada de emociones, donde Messi jugó su último partido oficial en el país en la victoria por 3 a 0 frente a la “Vinotinto”, la aparición de Charly García le otorgó un valor aún más especial al encuentro.