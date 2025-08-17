FOTO: Lanús se lo dio vuelta a Gimnasia LP en un partidazo por el Torneo Clausura. (Foto NA: @clublanus)

Lanús se impuso este domingo como visitante por 2-1 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Los goles para “El Granate” los convirtieron José Canale y Franco Watson, a los 10’ y 17 minutos del segundo tiempo, respectivamente, mientras que Marcelo Torres abrió el marcador a los 42’ de la primera parte.

Con este resultado, los comandados por Mauricio Pellegrino alcanzaron la cima de la tabla con 9 puntos, a esperas del resultado del cruce entre River y Godoy Cruz (este domingo desde las 18:30). Ahora, deberán recibir justamente al elenco millonario, el lunes 25 de agosto, a partir de las 21:15, por la siguiente jornada de campeonato local.

Previo a dicho encuentro, Lanús tendrá que medirse el próximo jueves ante Central Córdoba por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El duelo de ida finalizó con victoria para los de Santiago del Estero por 1-0.

Por su parte, el cuadro platense no pudo volver a sumar de a tres luego de los dos primeros triunfos en las dos primeras jornadas. A partir de allí, acumula un empate y dos caídas. En tanto, visitará a San Martín de San Juan el próximo sábado desde las 20:00.

Poco antes del cierre de la primera mitad, Torres demostró todo su poderío ofensivo dentro del área y golpeó primero para el “Lobo”. Recibió la pelota, aguantó la marca de Canale y definió raso para vencer al arquero Nahuel Losada.

No obstante, en la segunda parte la visita se adueñó del duelo y logró dar vuelta el resultado adverso con dos goles en menos de diez minutos. Primero, Sasha Marcich envió un centro preciso desde un tiro libre a la cabeza del defensor central paraguayo y un leve desvío bastó para esquinar la pelota al palo derecho.

Más adelante, Alexis Canelo desbordó por el sector derecho y habilitó a Watson por el segundo palo, quien se arrojó al suelo para poder conectar con el balón y sentenciar el cotejo.