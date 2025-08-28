En vivo

Deportes

La Selección Argentina modo Mundial 2026: Se confirmaron los rivales para la Fecha FIFA de octubre

La Albiceleste afrontará dos partidos a modo preparación para la próxima Copa del Mundo luego e concluir su participación en las Eliminatorias Sudamericanas.

28/08/2025 | 21:35Redacción Cadena 3

FOTO: La Selección Argentina modo Mundial 2026: Se confirmaron los rivales para la Fecha FIFA de octubre. (Foto NA: @AFA)

La Selección argentina disputará dos partidos amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico para la Fecha FIFA de octubre, luego de concluir su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, torneo al que ya está clasificado.

Tras los duelos ante la “Vinotinto”, como local el 4 de septiembre, y Ecuador, en condición de visitante el 9 del mismo mes, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzará de lleno con los preparativos para la próxima edición de la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

"La próxima fecha FIFA va a ser en Estados Unidos en octubre. Ponernos a trabajar ya en la logística para jugar los dos partidos, que se van a anunciar. El primero con Venezuela en Miami, en el Estadio Hard Rock, y el segundo en Chicago, con Puerto Rico, pero por sobre todas las cosas pensando en las bases del Mundial", fueron las palabras de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en diálogo con Olé.

De esta manera, La Albiceleste afrontará la serie de encuentros en uno de los países anfitriones de la siguiente cita mundialista. En principio, el cruce ante Venezuela sería el 10 de octubre, mientras que el 13 se mediría ante los centroamericanos. Si bien al comienzo los rivales para dicho receso de selecciones eran ante México y Corea del Sur, diversos problemas de agenda obligaron a modificar los equipos.

Ya en noviembre, Argentina tendrá una gira por África y Asia con dos cotejos previstos a disputarse en Luanda, capital de Angola, y Kerala, ciudad de India, con rivales a definir.

Lectura rápida

¿Cuáles son los equipos contra los que jugará Argentina en octubre? Argentina jugará contra Venezuela y Puerto Rico.

¿Cuándo se realizarán los partidos? Los partidos están programados para el 10 y 13 de octubre.

¿Dónde se jugarán los partidos? Los encuentros se llevarán a cabo en Miami y Chicago.

¿Quién es el director técnico de la Selección argentina? El director técnico es Lionel Scaloni.

¿Qué torneo se prepara Argentina? Argentina se está preparando para el Mundial 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

