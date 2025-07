La despedida de Keylor Navas de Newell's: "Me despido con el corazón lleno de gratitud"

El arquero costarricense Keylor Navas oficializó su salida de Newell’s y, a través de un emotivo mensaje, se despidió del club y de sus hinchas destacando su compromiso y profesionalismo durante su paso por la institución rosarina.

A pesar de que su estadía fue breve y sin grandes apariciones en el primer equipo, el ex Real Madrid expresó su profundo agradecimiento por haber formado parte del club.

“Hoy me despido con el corazón lleno de gratitud y respeto hacia una institución que me abrió sus puertas con ilusión. Me voy con la frente en alto, sabiendo que mi profesionalismo y lealtad con este club fue total”, escribió Navas en sus redes sociales.

El arquero, de 37 años, también hizo referencia al esfuerzo silencioso y a la preparación constante durante su etapa en Newell’s: “Aunque a veces el silencio pueda parecer ausencia, nunca me detuve. Siempre estuve entrenando con disciplina, preparándome con fe, confiando en que Dios abriría la puerta correcta en el momento indicado”.

Navas, uno de los arqueros más importantes de la última década a nivel internacional, aseguró que eligió llegar al club por convicción espiritual: “Si llegué a Newell’s fue porque Dios así lo quiso, viví y luché por los colores de este club como lo he hecho por todos los escudos que en mi carrera deportiva me ha tocado defender”.

“El fútbol tiene reglas que muchas veces no se ven desde fuera… Yo me voy en paz, con alegría, sabiendo que mi profesionalismo y lealtad con este club fue total”, concluyó.