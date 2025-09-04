En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Venezuela

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Venezuela

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Argentina vs. Venezuela

Santa Fe

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

La Copa Argentina confirmó fechas y horarios de los cuartos de final, ¿cuándo juegan Racing y River?

Este viernes iniciará la fase con el encuentro entre Tigre e Independiente Rivadavia de Mendoza.

04/09/2025 | 19:35Redacción Cadena 3

FOTO: Racing y River se vieron las caras por última vez en diciembre del año pasado.

La organización de la Copa Argentina confirmó, en sus redes sociales, la fecha y horarios de los cuartos de final del certamen, con el partido entre Racing y River como el destacado de esta fase.

Este jueves, el certamen federal confirmó las fechas, sedes y horarios de los cuartos de final. El único partido que aún no tiene definición es el que disputarán Racing y River, los únicos dos equipos que siguen en Copa Libertadores y que se enfrentarán el 1 o 2 de octubre con sede a confirmar.

El ganador del encuentro entre Racing y River jugará ante el vencedor del partido que disputarán Tigre e Independiente Rivadavia de Mendoza este viernes en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario desde las 21.10 horas.

En el otro lado del cuadro, Newell´s Old Boys enfrentará a Belgrano de Córdoba en el estadio Único de Villa Mercedes en San Luis el próximo miércoles 17 de septiembre desde las 18 horas.

Por su parte, Argentinos Juniors y Lanús se verán las caras el lunes desde las 21.10 horas en el estadio Presidente Perón de Avellaneda.

Lectura rápida

¿Cuál es el evento destacado en la Copa Argentina? El partido entre **Racing** y **River** es el más destacado de los cuartos de final.

¿Cuándo se enfrentarán Racing y River? Se enfrentarán el **1 o 2 de octubre** con sede a confirmar.

¿Qué partido inicia la fase de cuartos de final? Inicia con el encuentro entre **Tigre** e **Independiente Rivadavia de Mendoza** este **viernes**.

¿Dónde se jugará el partido entre Newell´s y Belgrano? Se jugará en el **estadio Único de Villa Mercedes en San Luis**.

¿Quiénes jugarán el lunes en la Copa Argentina? **Argentinos Juniors** se enfrentará a **Lanús** el **lunes** en el **estadio Presidente Perón de Avellaneda**.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho