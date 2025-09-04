La Copa Argentina confirmó fechas y horarios de los cuartos de final, ¿cuándo juegan Racing y River?
Este viernes iniciará la fase con el encuentro entre Tigre e Independiente Rivadavia de Mendoza.
04/09/2025 | 19:35Redacción Cadena 3
FOTO: Racing y River se vieron las caras por última vez en diciembre del año pasado.
La organización de la Copa Argentina confirmó, en sus redes sociales, la fecha y horarios de los cuartos de final del certamen, con el partido entre Racing y River como el destacado de esta fase.
Este jueves, el certamen federal confirmó las fechas, sedes y horarios de los cuartos de final. El único partido que aún no tiene definición es el que disputarán Racing y River, los únicos dos equipos que siguen en Copa Libertadores y que se enfrentarán el 1 o 2 de octubre con sede a confirmar.
El ganador del encuentro entre Racing y River jugará ante el vencedor del partido que disputarán Tigre e Independiente Rivadavia de Mendoza este viernes en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario desde las 21.10 horas.
En el otro lado del cuadro, Newell´s Old Boys enfrentará a Belgrano de Córdoba en el estadio Único de Villa Mercedes en San Luis el próximo miércoles 17 de septiembre desde las 18 horas.
Por su parte, Argentinos Juniors y Lanús se verán las caras el lunes desde las 21.10 horas en el estadio Presidente Perón de Avellaneda.
Lectura rápida
¿Cuál es el evento destacado en la Copa Argentina? El partido entre **Racing** y **River** es el más destacado de los cuartos de final.
¿Cuándo se enfrentarán Racing y River? Se enfrentarán el **1 o 2 de octubre** con sede a confirmar.
¿Qué partido inicia la fase de cuartos de final? Inicia con el encuentro entre **Tigre** e **Independiente Rivadavia de Mendoza** este **viernes**.
¿Dónde se jugará el partido entre Newell´s y Belgrano? Se jugará en el **estadio Único de Villa Mercedes en San Luis**.
¿Quiénes jugarán el lunes en la Copa Argentina? **Argentinos Juniors** se enfrentará a **Lanús** el **lunes** en el **estadio Presidente Perón de Avellaneda**.
[Fuente: Noticias Argentinas]