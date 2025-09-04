La Copa Argentina confirmó fechas y horarios de los cuartos de final, ¿cuándo juegan Racing y River?

FOTO: Racing y River se vieron las caras por última vez en diciembre del año pasado.

La organización de la Copa Argentina confirmó, en sus redes sociales, la fecha y horarios de los cuartos de final del certamen, con el partido entre Racing y River como el destacado de esta fase.

Este jueves, el certamen federal confirmó las fechas, sedes y horarios de los cuartos de final. El único partido que aún no tiene definición es el que disputarán Racing y River, los únicos dos equipos que siguen en Copa Libertadores y que se enfrentarán el 1 o 2 de octubre con sede a confirmar.

El ganador del encuentro entre Racing y River jugará ante el vencedor del partido que disputarán Tigre e Independiente Rivadavia de Mendoza este viernes en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario desde las 21.10 horas.

En el otro lado del cuadro, Newell´s Old Boys enfrentará a Belgrano de Córdoba en el estadio Único de Villa Mercedes en San Luis el próximo miércoles 17 de septiembre desde las 18 horas.

Por su parte, Argentinos Juniors y Lanús se verán las caras el lunes desde las 21.10 horas en el estadio Presidente Perón de Avellaneda.