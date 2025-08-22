Juan Martín Del Potro volvió a jugar en el US Open tras su regreso al tenis

El extenista argentino Juan Martín Del Potro, quien alcanzó el tercer escalón del ranking ATP en su mejor momento, volvió a jugar en el US Open, formando parte de una exhibición.

En la misma, la “Torre de Tandil” jugó un partido de dobles junto con el brasileño Joao Fonseca (44°), con quien se enfrentaron al exjugador y, campeón de US Open, Andy Roddick, y el joven estadounidense Alex Michelsen (30°).

La exhibición, titulada “Stars of the Open” (Estrellas del Abierto), fue realizada con fines benéficos y contó con la participación del argentino por haber sido campeón de la edición 2009 del certamen.

Juan Martín Del Potro jugó una nueva exhibición, poco más de un mes después de la que lo había citado en Guayaquil, Ecuador, para enfrentarse a Nicolás Lapentti, quien fue 6° del mundo en el año 2000.

En un partido que juntó grandes talentos que supieron llenar de emoción el circuito ATP durante años, y dos de los jóvenes más prometedores de la actualidad, la nostalgia estuvo a flor de piel entre los espectadores, con cuatro jugadores que se brindaron a pleno al espectáculo.

En un partido que ganó la dupla sudamericana por 11-9, un momento que generó muchas risas llegó en el tercer punto del partido, cuando “Delpo” notó que sus rivales devolvieron cinco pelotas seguidas para el brasileño, por lo que decidió salir de la cancha y convertirse en un espectador de lujo del punto, en el que Fonseca tuvo que jugar sólo contra los dos rivales.

Pero el tandilense no se tomó todo el partido a modo de chiste. En el decimotercer punto, cuando iban empatados por 6-6, Michelsen devolvió una volea que picó alta cerca del argentino, que decidió sacarle el polvo a su icónica derecha. Con un primer golpe buscando el medio de la cancha, Del Potro buscó la paralela de Roddick, que no pudo llegar, para ganarse el aplauso de todos los espectadores del Arthur Ashe.

Además de ver a grandes exjugadores formar equipos con jugadores muy prometedores, el evento tiene fines benéficos. Una parte de lo recaudad es destinado a la USTA Foundation, la fundación de la asociación de tenis estadounidense, que busca apoyar programas del deporte y educación para jóvenes que no cuentan con los recursos necesarios.