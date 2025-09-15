FOTO: Impresionante banderazo de los hinchas de Racing previo al duelo ante Vélez por Copa Libertadores. (Foto NA: @RacingClub)

Los hinchas de Racing protagonizaron un impresionante banderazo en Pilar previo al duelo de este martes desde las 19:00 ante Vélez en el José Amalfitani, válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Tanto los jugadores de La Academia como el director técnico Gustavo Costas se acercaron hasta la puerta del Hotel Hilton para poder observar a los simpatizantes que fueron a mostrar su apoyo con el equipo antes del crucial choque.

Asimismo, el entrenador de 62 años se animó a soltar unas palabras respecto a como podría desarrollarse el cruce frente al “Fortín”. "Partido difícil, seguro. Uno siempre va para ganar los partidos. Sabemos que es un partido difícil, pero como digo siempre, si estamos juntos siempre es mucho mejor", aseguró.

Y concluyó: "Todos tenemos el mismo sueño y lo tenemos que ir a buscar. Sabemos que no es fácil, pero sabemos que si estamos juntos se nos va a hacer más fácil todavía".

Racing viene de vencer 2-0 a San Lorenzo, el pasado viernes en condición de local, en el marco del interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura. Con un once inicial alternativo, los de Avellaneda fueron superiores de principio a fin y volvieron al triunfo en su estadio en el certamen doméstico.

La probable formación de Racing para enfrentar a Vélez en el José Amalfitani por Copa Libertadores:

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez.