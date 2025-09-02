Hugo Gottardi opinó sobre Miguel Ángel Russo y encendió el debate en Boca

La figura de Miguel Ángel Russo volvió a estar en el centro de la polémica tras el triunfo de Boca por 2 a 0 frente a Aldosivi, resultado que significó la tercera victoria consecutiva.

Sin embargo, más allá del presente futbolístico positivo, las cámaras de la transmisión captaron al entrenador de 69 años cabizbajo en el banco de suplentes, lo que derivó en rumores en redes sociales que decían que se habría quedado dormido.

La imagen generó todo tipo de comentarios y revivió el debate sobre la salud del último entrenador que conquistó la Copa Libertadores con el “Xeneize”.

En ese marco, Hugo Gottardi, histórico ayudante de Russo, sorprendió con sus declaraciones en el programa Boca de Selección. “Lo veo cansado, ayer lo miraba sentado y… Llevar a Boca en la espalda es como llevar un camión, es duro. Él viene de una enfermedad y está bien. Para mí, está bien…”

Pero luego fue más tajante: “Lo veo demacrado, lo veo cansado. Y sí, está luchando en muchos frentes Miguel”. Incluso, relató una anécdota sobre el episodio de la foto que circuló en redes: “Estaba con mi hijo y le digo: ‘Mirá vos, capaz que pestañeó’. Y le sacaron la foto con los ojos cerrados. Y dije: ‘¿Quién se va a dormir? ¿Miguel? Olvidate’”.

Gottardi también se refirió a su vínculo con Russo, del que se distanció en 2019 tras el paso por Alianza Lima: “Con Miguel pasamos no una, un millón pasamos. Pero bueno, todo lo que empieza termina. No me habla más, pero no es porque hayamos peleado, es como en un matrimonio, cuando vos llevás 40 años de casado y te separás, no la estás llamando a tu exmujer para ver cómo está”.

Por otro lado agregó: “Miguel ama Boca, eso descártalo. Cuando lo volvieron a llamar, fue de cabeza porque ama todo eso. Y está mejor ahora, porque los triunfos acomodan todo”.

En semanas anteriores, el ex colaborador también había opinado sobre la continuidad del entrenador en medio de una racha negativa. En aquel momento, fue categórico: “Va a dirigir a Boca hasta con un pulmotor, no va a renunciar. Si se va de Boca, es hablado con Riquelme. Y si se va, agarra otro club seguro. Le diría que se deje de hinchar las pelotas, que disfrute de la vida y de los nietos”.

Las declaraciones de Gottardi reavivan una discusión que divide aguas entre los hinchas de Boca. Para algunos, Russo se muestra “demacrado” y “cansado”, lo que alimenta las dudas sobre su estado de salud.

Para otros, se trata simplemente de una campaña de críticas hacia un entrenador que, pese a las dificultades, sigue liderando a Boca y mantiene intacta su pasión por el club.