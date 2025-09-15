Histórico: la Copa Libertadores Femenina 2025 tendrá VAR en todos los partidos

FOTO: La Copa Libertadores Femenina 2025 tendrá VAR en todos los partidos.

La Conmebol confirmó que la Copa Libertadores Femenina 2025 contará con la implementación del Sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR) en la totalidad de sus partidos.

El torneo, que se disputará en Argentina del 2 al 18 de octubre, hará historia al incorporar la tecnología desde la fase de grupos hasta la final, en un paso más hacia la profesionalización y la equidad en el fútbol femenino.

Hasta esta edición, el VAR se utilizaba únicamente en la Fase Final del certamen. Ahora, por decisión de la Dirección de Competiciones y Operaciones y la Comisión de Árbitros de la Conmebol, estará disponible en todos los encuentros, asegurando mayor justicia deportiva y reduciendo al mínimo los errores arbitrales en situaciones determinantes.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, fue el encargado de difundir el anuncio en redes sociales. “¡Me complace anunciar que la CONMEBOL @LibertadoresFEM 2025 tendrá VAR en todos los partidos!”, escribió en su cuenta de X, destacando que esta medida forma parte de los pilares de su gestión: justicia deportiva, transparencia y reglas claras.

La decisión implica un gran esfuerzo logístico y económico por parte de la entidad, que deberá coordinar la presencia de la tecnología en cada estadio y garantizar su correcto funcionamiento durante el torneo.