Gustavo Quinteros se acerca a Independiente: "Es un gran desafío"

La posible llegada de Gustavo Quinteros al banco de suplentes de Independiente generó gran expectativa en Avellaneda. Tras regresar a Argentina desde Estados Unidos, el entrenador confirmó que las tratativas con la dirigencia están prácticamente cerradas y que solo restan detalles menores para formalizar su vínculo.

“Todavía estamos en una negociación que está prácticamente acordada. No es todavía concreto todo, pero hay detalles que hay que solucionar. Me interesa mucho estar en Independiente, tratar de tomar este proceso y también de la parte del club hay interés”, afirmó Quinteros ante la prensa en Ezeiza, destacando su entusiasmo por devolverle al club el protagonismo perdido.

El contexto del posible fichaje es delicado, ya que Independiente atraviesa una crisis deportiva marcada por la reciente sanción de la Conmebol que lo dejó fuera de la Copa Sudamericana y por la renuncia de Julio Vaccari tras la derrota ante Banfield.

Mientras Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio asumieron de manera interina la conducción del plantel, la dirigencia aceleró las gestiones para cerrar la incorporación de Quinteros, que se perfila como la solución para encauzar al equipo.

En sus primeras declaraciones, el entrenador subrayó la importancia de conocer a fondo el plantel y planificar un trabajo a largo plazo: “El objetivo siempre, de mi parte, es agarrar un club grande con aspiraciones para pelear el título, para pelear y ganar títulos, y clasificar a Copas. Independiente es un club grande, muy grande, que tal vez no está en su mejor momento. Así que para mí es una gran motivación”, al tiempo que pidió paciencia y apoyo de la hinchada y la dirigencia para unir fuerzas y superar el momento complicado.

Quinteros también destacó la relevancia de los juveniles en su proyecto, recordando experiencias previas en Vélez Sarsfield y Colo-Colo, donde los jugadores surgidos de las divisiones inferiores fueron clave para lograr objetivos.

“Los juveniles de los clubes terminan siendo muy importantes. Me pasó en Colo-Colo, me pasó en Vélez. El año pasado en Vélez, si no fuera por los buenos jugadores juveniles, era muy difícil conseguir el objetivo”, aseguró el entrenador.

De cara a su posible debut en el clásico ante Racing, anticipó: “Pedirle a la gente de Independiente que tenga paciencia, que confíe, que apoye a los jugadores y al nuevo trabajo del cuerpo técnico. Tenemos que unirnos todos para lograr este año llegar lo más arriba posible”.