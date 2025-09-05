En vivo

Gustavo Fernández se consagra campeón de dobles en el US Open 2025

“Gusti” consiguió su cuarto Grand Slam por parejas al vencer con Tokito Oda a los británicos Hewett y Reid en la final.

05/09/2025 | 22:45Redacción Cadena 3

FOTO: Gustavo Fernández y Tokito Oda, campeones por parejas de US Open.

Gustavo Fernández, el tenista sobre silla de ruedas nacido en Río Tercero, se consagró campeón de dobles del US Open 2025 por primera vez en su carrera.

Haciendo dupla con el japonés Tokito Oda (1° en singles), Fernández derrotó a la mejor pareja del circuito, los británicos Alfie Hewett y Gordon Reid, por 6-1, 2-6 y 10-6 en el super tie-break.

Con este título, el cordobés sumó su cuarto Grand Slam en pareja (Wimbledon 2015 y 2022, Roland Garros 2019 y ahora el US Open 2025) y alcanzó el noveno major de su carrera.

En un partido parejo ante los mejores doblistas del mundo, la dupla Fernández–Oda se quedó con el primer set por 6-2, cedió el segundo por 6-1 y resolvió la definición en el super tie-break, que otorga el triunfo a la primera dupla que llega a 10 puntos con una diferencia mínima de dos.

Además del éxito en dobles, Gustavo Fernández tiene la chance de cerrar la semana con otro título: clasificó a la final del cuadro individual después de vencer en semifinales a Alfie Hewett por 6-7 (4/7), 6-1 y 7-5. En la definición deberá enfrentar nada menos que a Tokito Oda, su compañero en dobles.

La final de singles se jugará mañana y, de lograrla, Fernández alcanzaría su sexto Grand Slam en singles: ya fue campeón del Roland Garros y del Australian Open en dos oportunidades cada uno, ganador de Wimbledon una vez y tres veces finalista en el US Open.

Lectura rápida

¿Quién se consagró campeón en el US Open 2025?
El argentino Gustavo Fernández se consagró campeón en dobles.

¿Con quién hizo dupla Fernández?
Hizo dupla con el japonés Tokito Oda.

¿A quiénes derrotaron en la final?
Derrotaron a los británicos Alfie Hewett y Gordon Reid.

¿Qué títulos ha logrado Fernández en dobles?
Ha ganado Wimbledon, Roland Garros y el US Open, sumando un total de cuatro.

¿Cuál es el próximo desafío de Fernández?
Fernández competirá en la final del cuadro individual contra Tokito Oda.

[Fuente: Noticias Argentinas]

