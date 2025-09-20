Gimnasia de Mendoza derrotó a San Telmo y sigue como líder de la Primera Nacional

Gimnasia de Mendoza le ganó 2-0 a San Telmo, en condición de local, en el marco de la fecha 32 de la Zona B de la Primera Nacional y se mantiene como líder con 59 puntos a falta de dos jornadas.

En el estadio Victor Antonio Legrottaglie, el equipo de Ariel Broggi recibía a los de José María Bianco en un partido trascendental para defender su liderazgo en la Zona B de la Primera Nacional y así lo serán las dos jornadas restantes con Gimnasia de Jujuy, Deportivo Morón, Estudiantes de Rio Cuarto y de Buenos Aires al acecho.

El ´Lobo´ abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo con el gol de Brian Nicolás Ferreyra. Tras un desborde por la izquierda de Franco Saavedra, el ex jugador de Talleres de Córdoba envió un gran centro al segundo palo donde se elevó el delantero ex Almagro y metió un gran cabezazo a la ratonera derecha donde se tiró el arquero Joaquín Enrico pero no pudo evitar el tanto.

A los 10 minutos del complemento, el mediocampista Facundo Lencioni puso el 2-0 definitivo para Gimnasia. Sobre el vértice derecho del área del ´Candombero´, Saavedra tocó atrás para el santafesino que abrió a su derecha para Nicolás Romano y el mediocampista formado en el club devolvió la pared pinchando la pelota por encima de la defensa de San Telmo, dejando solo a Lencioni que sacó un remate raso cruzado e infló la red del arco de Enrico.

Con este triunfo a falta de dos fechas para el final, el equipo de Broggi se mantiene en lo más alto de la Zona B con 59 puntos, tres por encima de Estudiantes de Rio Cuarto que perdió 2-0 con Chaco For Ever y cuatro por encima de Estudiantes de Buenos Aires que venció 3-1 a Temperley.

En el inicio de la jornada y por la Zona A, Atlanta le ganó 1-0 a Tristán Suárez en el barrio porteño de Villa Crespo, volvió a sumar de a tres y quedó como escolta de Deportivo Madryn con un partido menos y a dos puntos.

En Tres de Febrero, Ferro Carril Oeste consiguió tres puntos de oro al vencer 1-0 a Almagro, rival directo por la permanencia. Ahora, el equipo del barrio porteño de Caballito se ubica en el decimocuarto lugar con 35 puntos, cuatro por encima del último en descender que es Arsenal de Sarandí.

Justamente, Arsenal sumó una nueva derrota en su haber, esta vez por 2-1 ante Deportivo Maipú en Sarandí. El equipo que hace dos años estaba en la Liga Profesional, está en zona de descenso y a dos puntos de Güemes de Santiago del Estero con un partido de más.

Con goles de Franco Zicarelli y Laureano Marra, Colegiales le ganó 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta en condición de local y quedó a cuatro puntos del Deportivo Maipú, el último equipo en entrar al reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.