Fuerte paro de empleados en Gimnasia por falta de pago del mes de agosto

FOTO: La sede de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Con atrasos en sus sueldos, los empleados de Gimnasia y Esgrima La Plata convocaron a un paro hasta que se regularice la situación.

Los trabajadores reclaman que todavía no han cobrado el mes de agosto, por lo que la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), llamó a la retención de tareas en el “Lobo”.

“Sin salario no se trabaja” fue el lema impulsado por la seccional platense del gremio, con un paro al que se adhirieron gran parte de los empleados de la institución “Tripera”.

En semanas de inestabilidad económica a nivel nacional, los trabajadores de Gimnasia decidieron parar hasta que se terminen los atrasos salariales que sufren desde el mes de agosto.

La medida fue llevada a cabo por la UTEDYC, que llamó a retener tareas “sin concurrir a los lugares de trabajo” hasta que no se resuelva la situación.

Desde el gremio se informó que los empleados tuvieron que cobrar el mes de julio en dos partes y todavía no pudieron cobrar el mes de agosto, el cual el club se había comprometido a depositar el lunes pasado, aunque esto no sucedió.

La decisión de parar se tomó luego de que el club no se pusiera al día el lunes, y aunque fue seguida por una parte de los perjudicados, otros decidieron continuar sus labores con normalidad.

Desde el club se comunicó que la medida es “entendida y respetada”, y que están trabajando para poder estandarizar la situación.