Franco Colapinto se muestra feliz con la camiseta de Boca Juniors
Compartió una foto durante una cena en Azerbaiyán, donde lució los colores xeneizes y posó sonriente con un pulgar arriba.
18/09/2025 | 19:44Redacción Cadena 3
En una cena en la ciudad de Bakú, el automovilista Franco Colapinto asistió con una camiseta de Boca Juniors.
En la fotografía, el piloto de la escudería Alpine se mostró contento con una sonrisa de oreja a oreja que estuvo acompañada por su pulgar hacía arriba y la característica camiseta del elenco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Alta cenita con mi familia fierrera. happy birthday estu”, manifestó Franco Colapinto en su publicación de Instagram. El mensaje de redes sociales estuvo acompañado por tres emoticones: dos manos en forma de corazón, una cara con los cachetes colorados y una torta de cumpleaños.
