En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Flamengo vs. Estudiantes

La Plata

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Franco Colapinto se muestra feliz con la camiseta de Boca Juniors

Compartió una foto durante una cena en Azerbaiyán, donde lució los colores xeneizes y posó sonriente con un pulgar arriba.

18/09/2025 | 19:44Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Colapinto se muestra feliz con la camiseta de Boca Juniors

En una cena en la ciudad de Bakú, el automovilista Franco Colapinto asistió con una camiseta de Boca Juniors.

En la fotografía, el piloto de la escudería Alpine se mostró contento con una sonrisa de oreja a oreja que estuvo acompañada por su pulgar hacía arriba y la característica camiseta del elenco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Alta cenita con mi familia fierrera. happy birthday estu”, manifestó Franco Colapinto en su publicación de Instagram. El mensaje de redes sociales estuvo acompañado por tres emoticones: dos manos en forma de corazón, una cara con los cachetes colorados y una torta de cumpleaños.

Lectura rápida

¿Dónde fue la cena? En la ciudad de Bakú, Azerbaiyán.

¿Quién asistió a la cena? El automovilista Franco Colapinto.

¿Qué camiseta lució Franco Colapinto? La camiseta de Boca Juniors.

¿Qué expresión usó en su foto? Se mostró con una sonrisa y el pulgar hacia arriba.

¿Qué dijo en su publicación de Instagram? “Alta cenita con mi familia fierrera. happy birthday estu”.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho