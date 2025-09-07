Fórmula 1: el minuto a minuto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia
El argentino largará en el puesto 17 en el Gran Premio de Monza, donde busca destacarse en la competencia.
07/09/2025 | 09:22Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto abordo de su Alpine.
El **Gran Premio de Italia** se lleva a cabo en el icónico **Autódromo Nacional de Monza**, donde el piloto argentino **Franco Colapinto** inició la carrera desde el puesto 17. Esta es la jornada 16 de la **Fórmula 1**, un evento que ha reunido a los mejores pilotos del mundo.
Las expectativas son altas para **Colapinto**, joven talento del automovilismo argentino, que busca capitalizar sus habilidades y experiencia en esta complicada pista. El Gran Premio de Italia es conocido por sus altas velocidades y complicados trazados, lo que representa un desafío considerable para todos los competidores.
A lo largo de la cobertura del evento, se actualizarán los tiempos y posiciones de todos los corredores, permitiendo a los fanáticos seguir la evolución de la carrera. Las actualizaciones realizarán énfasis en los momentos clave y el desempeño de **Franco Colapinto** en particular.
[Fuente: Noticias Argentinas]