En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Fórmula 1: el minuto a minuto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia

El argentino largará en el puesto 17 en el Gran Premio de Monza, donde busca destacarse en la competencia.

07/09/2025 | 09:22Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Colapinto abordo de su Alpine.

El **Gran Premio de Italia** se lleva a cabo en el icónico **Autódromo Nacional de Monza**, donde el piloto argentino **Franco Colapinto** inició la carrera desde el puesto 17. Esta es la jornada 16 de la **Fórmula 1**, un evento que ha reunido a los mejores pilotos del mundo.

Las expectativas son altas para **Colapinto**, joven talento del automovilismo argentino, que busca capitalizar sus habilidades y experiencia en esta complicada pista. El Gran Premio de Italia es conocido por sus altas velocidades y complicados trazados, lo que representa un desafío considerable para todos los competidores.

A lo largo de la cobertura del evento, se actualizarán los tiempos y posiciones de todos los corredores, permitiendo a los fanáticos seguir la evolución de la carrera. Las actualizaciones realizarán énfasis en los momentos clave y el desempeño de **Franco Colapinto** en particular.

Lectura rápida

1. ¿Qué evento se está cubriendo?
Se está cubriendo el **Gran Premio de Italia** de la **Fórmula 1**.

2. ¿Quién es el piloto argentino que compite?
El piloto argentino es **Franco Colapinto**.

3. ¿En qué posición largó Colapinto?
**Franco Colapinto** largó en el puesto 17.

4. ¿Dónde se lleva a cabo la carrera?
La carrera se lleva a cabo en el **Autódromo Nacional de Monza**.

5. ¿Qué jornada es en el campeonato de Fórmula 1?
Es la jornada 16 del campeonato de **Fórmula 1**.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho