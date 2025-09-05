Fórmula 1: Colapinto no correrá la primera práctica del GP de Italia
El argentino no disputará la práctica libre 1, ya que será reemplazado por Paul Aron por la prueba de rookies.
05/09/2025 | 08:31Redacción Cadena 3
FOTO: Colapinto quiere ganar buenas sensaciones en Monza.
Semáforo en verde en Monza y comienza la actividad en la primera sesión de entrenamientos.
La práctica libre 1 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 se pondrá en marcha a las 8:30, con la particularidad de que no estará presente el argentino Franco Colapinto (Alpine).
Esto se debe a que Colapinto le cedió su monoplaza para esta sesión de entrenamientos al estonio Paul Aron por la prueba de rookies, aunque volverá a subirse para girar en el Autódromo Nacional de Monza en la práctica libre 2.
El argentino viene de terminar undécimo en el GP de Países Bajos, donde redondeó una muy buena actuación, y quiere aprovechar en Italia para sumar sus primeros puntos del año.
Noticia en desarrollo…
[Fuente: Noticias Argentinas]