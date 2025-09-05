En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Fórmula 1: Colapinto no correrá la primera práctica del GP de Italia

El argentino no disputará la práctica libre 1, ya que será reemplazado por Paul Aron por la prueba de rookies.

05/09/2025 | 08:31Redacción Cadena 3

FOTO: Colapinto quiere ganar buenas sensaciones en Monza.

Semáforo en verde en Monza y comienza la actividad en la primera sesión de entrenamientos.

La práctica libre 1 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 se pondrá en marcha a las 8:30, con la particularidad de que no estará presente el argentino Franco Colapinto (Alpine).

Esto se debe a que Colapinto le cedió su monoplaza para esta sesión de entrenamientos al estonio Paul Aron por la prueba de rookies, aunque volverá a subirse para girar en el Autódromo Nacional de Monza en la práctica libre 2.

El argentino viene de terminar undécimo en el GP de Países Bajos, donde redondeó una muy buena actuación, y quiere aprovechar en Italia para sumar sus primeros puntos del año.

Noticia en desarrollo…

Lectura rápida

¿Qué evento se está cubriendo? La práctica libre 1 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

¿Quién reemplaza a Colapinto? Paul Aron es quien toma el lugar de Colapinto en la práctica libre 1.

¿Cuándo comenzará la sesión? La sesión comenzará a las 8:30.

¿Cuál es el objetivo de Colapinto en Italia? Colapinto busca sumar sus primeros puntos del año.

¿Dónde se lleva a cabo el evento? En el Autódromo Nacional de Monza.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho