Filtran el top 10 de íconos del próximo FC 26: Diego Maradona confirmado

EA Sports filtró el top 10 de los jugadores íconos que tendrá el nuevo juego de la saga FC.

El listado fue encabezado por el histórico centro delantero brasileño Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. El “Rey” se llevó la punta del top con 95 de media: 93 de ritmo, 94 de tiro, 91 de pase, 94 de regate, 58 de defensa y 74 de físico; 5 de skills y 4 de pierna débil.

El brasileño es escoltado por el mismísimo mediocampista argentino Diego Armando Maradona, quien con esta noticia estará disponible para la próxima edición del FC. El campeón del mundo en México 86 se quedó con una valoración de 95: 90 de ritmo, 91 de tiro, 91 de pase, 96 de regate, 40 de defensa y 77 de físico; 5 de skills y 3 de pierna débil.

El podio es completado por el campeón del Mundial 98, Zinedine Zidane, con 94 de media: 83 de ritmo, 90 de tiro, 94 de pase, 94 de regate, 73 de defensa y 84 de físico; 5 de skills y 5 de pierna débil. A pesar de quedarse con la tercera posición, esta carta es una de las más completas del juego, la cual será pretendida por todos los jugadores del Ultimate Team.

Por otra parte, la EA no se quedó atrás y decidió incluir a dos jugadoras históricas dentro del top 10 de las cartas ícono: la delantera estadounidense Mia Hamm (93 de media) y la arquera alemana Nadine Angerer (92 de media). Las dos jugadoras se encuentran a la par del memorable húngaro Puskás -- quien posee un premio en su honor—y el alemán Gerd Müller, apodado “El Bombardero” por su capacidad para concretar goles.

Con estas cartas icónicas, los jugadores de Ultimate Team ya se preparan para armar los equipos más épicos de la historia, combinando leyendas de todas las épocas y desafiando a sus rivales con habilidades que marcaron generaciones en el fútbol.

Cada carta promete partidas llenas de estrategia y emoción, donde los fanáticos podrán revivir momentos históricos y crear jugadas imposibles con sus ídolos favoritos.