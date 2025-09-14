En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Falleció a los 27 años el preparador físico del Club Estrella del Sur: conmoción

Joaquín Daguerre, del Club Estrella del Sur, falleció a los 27 años en un grave accidente en la Ruta 215. El club lo despidió con un sentido homenaje.

14/09/2025 | 09:44Redacción Cadena 3

FOTO: Joaquín Daguerre (NA)

Una tragedia sacudió al fútbol regional con la muerte de Joaquín Daguerre, de 27 años, preparador físico del Club Estrella del Sur de Alejandro Korn. El joven falleció este sábado en un grave accidente en la Ruta 215, en el trayecto entre La Plata y Brandsen, dejando un profundo dolor en la institución deportiva.

El siniestro, cuyas causas aún se investigan, ocurrió cuando la camioneta EcoSport en la que viajaban Daguerre y otros dos hombres despistó y terminó al costado del camino en sentido a Brandsen. Según supo Noticias Argentinas, el impacto fue fatal para Joaquín, quien murió en el lugar del hecho.

Una sentida despedida del Club Estrella del Sur

La noticia de su fallecimiento conmocionó al Club Estrella del Sur, que a través de sus redes sociales le dedicó una emotiva despedida, destacando su profesionalismo y calidad humana.

"Fue parte del histórico ascenso de la Primera a la C y dirigió a las categorías 2015 y 2016 que salieron campeones", expresó la institución, resaltando los logros de Daguerre en su rol.

El comunicado del club concluyó con un mensaje de profundo pesar: "Siempre lo recordaremos por su pasión, compromiso y calidad humana. Estrella del Sur abraza a su familia y seres queridos en este difícil momento".

Mientras tanto, la justicia investiga el caso como homicidio culposo y lesiones culposas, intentando determinar si hubo otro vehículo involucrado o si se trató de una desafortunada maniobra del conductor de la EcoSport. Los otros dos ocupantes del vehículo resultaron heridos; uno de ellos se encuentra fuera de peligro, mientras que el restante fue derivado al Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas.

Lectura rápida

¿Quién falleció?
Joaquín Daguerre, preparador físico del Club Estrella del Sur.

¿Cuándo ocurrió el accidente?
El accidente tuvo lugar este sábado en la Ruta 215.

¿Dónde se produjo el siniestro?
En la Ruta 215, en el trayecto entre La Plata y Brandsen.

¿Cómo se desarrolló el incidente?
La camioneta EcoSport despistó y terminó al costado del camino.

¿Qué acciones se están tomando?
La justicia investiga el caso como homicidio culposo y lesiones culposas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho