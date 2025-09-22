Estudiantes derrotó a Defensa y Justicia y se acercó a la punta de su grupo

Estudiantes le ganó a Defensa y Justicia por 1 a 0 al término del partido que disputaron este lunes a la noche en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

El único gol del encuentro llegó a los 30 minutos de la segunda etapa, convertido por el defensor Rafael Delgado, en contra.

Con la victoria, el “Pincha” alcanzó la tercera posición de la zona A, con 15 puntos, mientras que el elenco dirigido por Mariano Soso es octavo, en el último puesto de clasificación, con tres unidades menos.

En la próxima fecha, el conjunto de Eduardo Domínguez visitará a Newell’s, el próximo martes 30 de septiembre a partir de las 19:00 horas, mientras que el “Halcón” recibirá a Boca, el sábado 27 a las 19:00.

La primera llegada clara del partido fue para la visita, a los 12 minutos, con una buena jugada colectiva que dejó mano a mano al delantero Juan Gutiérrez, quien remató bajo pero no pudo superar el achique del arquero Fabricio Iacovich.

Estudiantes se acercó al gol a los 36 minutos, con un cabezazo del defensor Fabrizio Desábato, hijo del excapitán del “Pincha” Leandro “Chavo” y que hoy hizo su debut en Primera, pero el arquero Enrique Bologna pudo detener su remate alto y cercano a su poste derecho.

En el segundo tiempo, la primera llegada fue del local, en el sexto minuto, con un remate alto y potente del mediocampista Ezequiel Piovi, desde afuera del área, que fue desviado al córner por el “Beto” Bologna.

El elenco de Florencio Varela tuvo su primer acercamiento del complemento a los 13 minutos, con un disparo lejano del delantero Lenny Lobato que salió al medio, y fue despejado por Iacovich.

Defensa volvió a llegar a los 29 minutos, con un centro cabeceado por el defensor Ezequiel Cannavo que buscaba el primer palo, pero se fue ancho.

El “Pincha” encontró al gol un minuto más tarde, con un gran desborde por izquierda del delantero Fabricio Pérez, que puso un centro atrás para el atacante Lucas Alario, empujado contra su propio arco por el defensor Rafael Delgado.

En 39 minutos, Fabricio Pérez recibió por el costado izquierdo, enganchó y remató al segundo palo, con un tiro que tuvo un desvió y pasó cerca del poste izquierdo del arquero Enrique Bologna.

En el segundo minuto de descuento, un tiro libre fue prolongado por Rafael Delgado y se fue apenas por encima del travesaño.

Síntesis del partido:

Torneo Clausura 2025.

Zona A.

Fecha 9.

Estudiantes 1 - 0 Defensa y Justicia.

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi.

Árbitro: Nicolás Martínez Beligoy.

VAR: Germán Delfino.

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Matías Magdaleno, Fabrizio Desábato, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; José Sosa; Lucas Alario, Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado, Alexis Soto; Abiel Osorio, Kevin Gutiérrez, Lucas González, Juan Gutiérrez; Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Gol en el segundo tiempo: 30m. Rafael Delgado en contra (D).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Facundo Farías por Tiago Palacios (E) y Matías Miranda por Lucas González (D), 11m. Lenny Lobato por Juan Miritello (D); 17m. Román Gómez por Gastón Benedetti (E) y Fabricio Pérez por José Sosa (E), 33m. Santiago Ascacibar por Alexis Castro (E); 25m. David Barbona por Ezequiel Cannavo (D), 45m. Nicolás Stefanelli por Alexis Soto (D) y Cristian Medina por Lucas Alario (E).