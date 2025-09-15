Espanyol ganó un partidazo con diez hombres y es escolta de Real Madrid en LaLiga

Espanyol logró un triunfo de enorme valor al imponerse por 3-2 a Mallorca en un partidazo que cerró la cuarta fecha de LaLiga.

El conjunto catalán, jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Pere Milla, pero se hicieron fuertes en el RCDE Stadium y sumaron su tercera victoria del campeonato, que los deja como escoltas de Real Madrid junto a su clásico, el Barcelona.

El local comenzó el encuentro con mucha intensidad y abrió el marcador a los 19 minutos gracias a una gran jugada de Carlos Romero por la izquierda que terminó con la definición de Milla.

Diez minutos después, Roberto Fernández aprovechó un error del arquero Leo Román para ampliar la ventaja y encaminar lo que parecía ser una noche tranquila para los dirigidos por José Manuel González.

Sin embargo, sobre el cierre de la primera mitad, Mallorca encontró el descuento a través de un penal ejecutado por Vedat Muriqi y, para colmo, Espanyol se quedó con diez jugadores por la roja directa a Milla.

Esa situación motivó a la visita, que en el complemento alcanzaron el empate con un cabezazo del propio Muriqi tras un centro de Sergi Darder.

Cuando todo parecía encaminado a un empate, Espanyol encontró la heroica. En los minutos finales, Kike García se hizo cargo de un penal y lo transformó en gol, dándole a su equipo tres puntos que lo colocan en lo más alto de la tabla junto a los gigantes de la liga.

Con este triunfo, Espanyol llega a las 10 unidades y se ubica en la tercera ubicación, con los mismos puntos que Barcelona y a dos del Real Madrid, líder absoluto del campeonato español.

Mallorca, en cambio, sigue sin ganar en el torneo y se mantiene en zona de descenso, en el decimonoveno puesto con tan solo un empate y tres derrotas.