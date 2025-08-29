Elche le ganó al Levante e ilusiona a sus hinchas en su regreso a LaLiga

FOTO: El Elche le ganó al Levante e ilusiona a sus hinchas en LaLiga.

El Elche cosechó un triunfo de local por 2 a 0 ante Levante en el marco de la tercera fecha de LaLiga e ilusiona a todos sus hinchas tras su regreso a la máxima categoría.

El mediocampista Rodrigo Mendoza y el delantero Rafa Mir fueron los autores de los goles ante el conjunto de Valencia.

Desde el inicio del encuentro, el conjunto dirigido por Eder Sarabia se mostró dominante, mientras el Levante, incómodo y superado, apenas pudo responder con un disparo desviado del delantero Iván Romero.

El primer tiempo tuvo emoción sobre el cierre, cuando a Mir le anularon un gol por una falta previa para el equipo local y el delantero Carlos Álvarez estrelló un remate en el travesaño que pudo ser el primero de la visita.

La segunda parte fue determinante, donde el Elche salió con intensidad y encontró en cuestión de minutos la efectividad que había faltado en el arranque. Mir abrió el marcador con una gran definición, tras una asistencia del uruguayo Álvaro Rodríguez.

El tanto desmoronó al Levante y abrió el camino para que apareciera Mendoza, quien, tras una jugada del defensor Pedro Bigas, el mediocampista se quedó con el balón y definió con clase para sellar el 2 a 0 definitivo.

De esta forma, el Elche se ubica en la sexta posición sumando 5 puntos, mientras que Levante se mantiene en el decimoctavo lugar sin haber logrado conseguir unidades en lo que va de LaLiga.