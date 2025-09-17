En vivo

Deportes

El “Turco” García, sobre su candidatura: “No le tuve miedo a nada y a la política tampoco”

El ex futbolista es candidato a diputado nacional por el Partido Integrar.

17/09/2025 | 16:10Redacción Cadena 3

FOTO: El “Turco” García se pasa a la política.

El ex futbolista Claudio “El Turco” García se refirió a su candidatura para diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y fue contundente al asegurar que “no le tuve miedo a nada y a la política tampoco”.

García, quien ocupará el tercer lugar en la lista del Partido Integrar, que encabeza Daniel Amoroso, explicó que en caso de llegar a ocupar una banca en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, va a ser tal como es actualmente.

“No voy a cambiar, no le tuve miedo a nada y a la política tampoco”, señaló García, quien también aclaró: “Conmigo no hay video, no hay escucha, no hay un carajo”.

Por otra parte, sostuvo: “Lo único que me pueden decir es falopero. Sí, fui falopero. ¿A mucha honra? No, pero gracias a esa desgracia, entre comillas, yo hoy le puedo decir a la gente que se puede”.

Y cerró: “No quiero que a los chicos y a la gente les pase lo mismo que me pasó a mí. Es lo único que puedo tener en contra, que también es a favor”.

La principal propuesta de García es recorrer clubes deportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de ofrecer apoyo social y psicológico a menores de edad, con el objetivo de alejarlos de la calle y prevenir que caigan en adicciones o conductas que puedan representar un riesgo.

Las elecciones nacionales para definir diputados y senadores se llevarán a cabo este 26 de octubre.

Lectura rápida

¿Quién es el candidato? Claudio “El Turco” García es el ex futbolista que se postula a diputado nacional.

¿Por qué se postula? García busca ofrecer apoyo social a los jóvenes y alejarlos de las adicciones.

¿Qué lugar ocupa en la lista? Ocupará el tercer lugar en la lista del Partido Integrar.

¿Cuándo son las elecciones? Las elecciones se llevarán a cabo el 26 de octubre.

¿Cuál es su mensaje clave? “No le tuve miedo a nada y a la política tampoco” y la importancia de apoyar a los jóvenes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

