El Ministerio de Seguridad porteño aplicará el plan de Tribuna Segura a hinchas del Palmeiras

FOTO: En River se aplicará Tribuna Segura al equipo local y a Palmeiras. Foto: NA/Policía de la Ciudad.

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad aplicará el programa "Tribuna Segura" a los hinchas de Palmeiras, además de los de River Plate, en el partido de este miércoles por los cuartos de final de la Copa Libertadores a disputarse en el estadio Monumental.

Esto se logró gracias a que las autoridades brasileñas informarán sobre la lista de hinchas con derecho de admisión y se pudo cargar la base de datos en el sistema.

Por otra parte, con el objetivo de ordenar el ingreso y garantizar la seguridad de los simpatizantes de ambos equipos, la parcialidad del club brasileño fue convocada horas antes del inició del partido a Costanera Sur donde serán requisados, controladas las entradas y acompañados a Núñez para su ingreso.

Las puertas del estadio abrirán a las 18:30, tres horas antes del inicio del partido, para facilitar el acceso escalonado del público.

Además, los accesos al Monumental contarán con anillos de control e inspecciones simultáneas, en las que se verificará la identidad de los asistentes y la tenencia de las entradas habilitadas.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad recomendaron asistir con tiempo y respetar los circuitos establecidos para agilizar el ingreso y evitar demoras.