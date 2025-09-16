El Ministerio de Seguridad porteño aplicará el plan de Tribuna Segura a hinchas del Palmeiras
La medida, que ya incluía a River, se logró porque las autoridades brasileñas informarán sobre los hinchas a los que se les aplicó el derecho de admisión.
16/09/2025 | 22:49Redacción Cadena 3
FOTO: En River se aplicará Tribuna Segura al equipo local y a Palmeiras. Foto: NA/Policía de la Ciudad.
El Ministerio de Seguridad de la Ciudad aplicará el programa "Tribuna Segura" a los hinchas de Palmeiras, además de los de River Plate, en el partido de este miércoles por los cuartos de final de la Copa Libertadores a disputarse en el estadio Monumental.
Esto se logró gracias a que las autoridades brasileñas informarán sobre la lista de hinchas con derecho de admisión y se pudo cargar la base de datos en el sistema.
Por otra parte, con el objetivo de ordenar el ingreso y garantizar la seguridad de los simpatizantes de ambos equipos, la parcialidad del club brasileño fue convocada horas antes del inició del partido a Costanera Sur donde serán requisados, controladas las entradas y acompañados a Núñez para su ingreso.
Las puertas del estadio abrirán a las 18:30, tres horas antes del inicio del partido, para facilitar el acceso escalonado del público.
Además, los accesos al Monumental contarán con anillos de control e inspecciones simultáneas, en las que se verificará la identidad de los asistentes y la tenencia de las entradas habilitadas.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad recomendaron asistir con tiempo y respetar los circuitos establecidos para agilizar el ingreso y evitar demoras.
Lectura rápida
¿Qué plan se aplicará a los hinchas del Palmeiras? El plan "Tribuna Segura".
¿Quién llevó a cabo esta medida? El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Cuándo es el partido que se menciona? El partido se disputará el miércoles por la noche.
¿Dónde se realizará el partido? En el estadio Monumental, ubicado en Núñez.
¿Por qué se implementa este plan? Para garantizar la seguridad y control de los hinchas durante el evento.
[Fuente: Noticias Argentinas]