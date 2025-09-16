En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El Ministerio de Seguridad porteño aplicará el plan de Tribuna Segura a hinchas del Palmeiras

La medida, que ya incluía a River, se logró porque las autoridades brasileñas informarán sobre los hinchas a los que se les aplicó el derecho de admisión.

16/09/2025 | 22:49Redacción Cadena 3

FOTO: En River se aplicará Tribuna Segura al equipo local y a Palmeiras. Foto: NA/Policía de la Ciudad.

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad aplicará el programa "Tribuna Segura" a los hinchas de Palmeiras, además de los de River Plate, en el partido de este miércoles por los cuartos de final de la Copa Libertadores a disputarse en el estadio Monumental.

Esto se logró gracias a que las autoridades brasileñas informarán sobre la lista de hinchas con derecho de admisión y se pudo cargar la base de datos en el sistema.

Por otra parte, con el objetivo de ordenar el ingreso y garantizar la seguridad de los simpatizantes de ambos equipos, la parcialidad del club brasileño fue convocada horas antes del inició del partido a Costanera Sur donde serán requisados, controladas las entradas y acompañados a Núñez para su ingreso.

Las puertas del estadio abrirán a las 18:30, tres horas antes del inicio del partido, para facilitar el acceso escalonado del público.

Además, los accesos al Monumental contarán con anillos de control e inspecciones simultáneas, en las que se verificará la identidad de los asistentes y la tenencia de las entradas habilitadas.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad recomendaron asistir con tiempo y respetar los circuitos establecidos para agilizar el ingreso y evitar demoras.

Lectura rápida

¿Qué plan se aplicará a los hinchas del Palmeiras? El plan "Tribuna Segura".

¿Quién llevó a cabo esta medida? El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuándo es el partido que se menciona? El partido se disputará el miércoles por la noche.

¿Dónde se realizará el partido? En el estadio Monumental, ubicado en Núñez.

¿Por qué se implementa este plan? Para garantizar la seguridad y control de los hinchas durante el evento.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho