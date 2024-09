El jefe de Williams, eufórico con Franco Colapinto: "Era lo que necesitábamos"

El jefe de equipo de Williams, el británico James Vowles, felicitó al piloto argentino Franco Colapinto luego del histórico octavo puesto que consiguió en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 y que le permitió sumar sus primeros puntos y remarcó: "Eso era lo que necesitábamos y lo ejecutaste realmente a la perfección".

Colapinto se convirtió en el primer argentino en sumar puntos en la Fórmula 1 en 42 años, desde que lo hiciera Carlos Reutemann en el Gran Premio de Sudáfrica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Luego de este resultado, Vowles se comunicó con Colapinto y destacó que está "realmente orgulloso de ti", y reconoció que "como el fin de semana pasado, ejecutaste a la perfección realmente de principio a fin".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Vamos, Franco, vamos! (sic). Bien hecho. Estoy muy, muy contento por vos. Eso era lo que necesitábamos y vos lo ejecutaste perfectamente. Realmente, del principio al final", remarcó el jefe de equipo.

Además, destacó que haya terminado "justo por detrás de Alex (Albon, su compañero de equipo) con una estrategia diferente" y añadió: "Manejaste los neumáticos nuevamente, que estaban en una situación difícil".

Vowles también le dijo: "Ahora eres un piloto de Williams Grand Prix con puntos en tu cuenta. Eso nunca cambiará, nadie puede quitarte eso, bien hecho".

Colapinto, por su parte, le contestó: "Gracias James, muchas gracias amigo. Estoy tan, tan feliz por estos puntos, por dárselos al equipo. Un poco de vuelta de lo que ustedes me dieron y toda la confianza".

Por último, Vowles le anticipó: "No puedo esperar a ver cómo avanzamos juntos".

El jefe del equipo británico también se expresó en sus redes sociales sobre la gran actuación de sus pilotos y lo acompañó con una curiosa foto con Albon y Colapinto. En la imagen aparece corriendo junto a los dos, cuando el resto del equipo Williams los intenta mojar con champagne.

"Aunque nos habían asegurado que nadie tenía champán para la foto del equipo… ¡sí lo tenía! Franco y Alex son un poco más rápidos que yo en escaparse", bromeó.

/Inicio Código Embebido/

As much as we were assured no one had Champagne for the team photo… they did….! Franco and Alex are a little faster than I was at getting away!



Really great result for the team, filled with positives, double points, 8th in the Championship. Vamos.! pic.twitter.com/HuUC4Lw8tS