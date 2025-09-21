En vivo

El Inter de Lautaro Martínez volvió a la victoria en Serie A ante Sassuolo

Tras dos derrotas consecutivas en la liga italiana, el conjunto nerazzurro triunfó por 2-1 y sumó su segunda victoria en el certamen.

21/09/2025 | 17:57Redacción Cadena 3

FOTO: El Inter de Lautaro Martínez volvió a la victoria en Serie A ante Sassuolo. (Foto NA: @Inter)

El Inter de Milán venció este domingo como local por 2-1 al Sassuolo en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Serie A (Liga italiana), llevado a cabo en el estadio Giuseppe Meazza.

Los goles del encuentro para los nerazzurros los convirtieron el defensor Federico Dimarco, a los 14 minutos del primer tiempo, y Tarik Muharemovic en contra, a los 36’ de la segunda mitad. En tanto, Walid Cheddira marcó el tanto del descuento a los 39 minutos del complemento.

Por otro lado, el delantero argentino Lautaro Martínez comenzó el encuentro desde el banco de suplentes e ingresó a los 19’ del segundo periodo en lugar de Marcus Thuram.

Con este resultado, el elenco dirigido por el rumano Cristian Chivu volvió a la victoria luego de dos derrotas de manera consecutiva en el campeonato local (4-3 frente a Juventus y 2-1 frente a Udinese) para alcanzar la decima posición de la tabla con 10 puntos.

Ahora, el Inter de Milán visitará al Cagliari el sábado 27 de septiembre desde las 15:45 en el estadio Arena Cerdeña por la quinta jornada de la Serie A, mientras que el cuadro verdinegro chocará ante el Como por la Copa Italia, el próximo miércoles a partir de las 16:00.

En el primer tiempo, Dimarco culminó una gran acción colectiva de los locales con una sutil definición al palo izquierdo del arquero Arijanet Muric para abrir el marcador. Dicho tanto sirvió para que los nerazzurros se lleven la ventaja parcial al descanso.

Ya en el complemento y con el “Toro” Martínez en cancha, Inter contó con algo de fortuna para ampliar la ventaja. Carlos Augusto sacó un remate desde fuera del área que sufrió un desvío en Muharemovic y confundió al guardameta del Sassuolo.

Por último, Walid Cheddira descontó para el conjunto visitante con pocos minutos para el final de la partida luego de una gran combinación con Domenico Berardi.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido? El Inter de Milán ganó el partido.

¿Quién marcó los goles para el Inter? Los goles fueron de Federico Dimarco y Tarik Muharemovic en contra.

¿Cuándo se jugará el próximo partido del Inter? El próximo partido será el 27 de septiembre contra el Cagliari.

¿Dónde se jugó el partido? El partido se jugó en el estadio Giuseppe Meazza.

¿Quién es el entrenador del Inter? El entrenador del Inter es Cristian Chivu.

[Fuente: Noticias Argentinas]

