Deportes

El impresionante cambio físico de Colapinto, a un año de su llegada a la Fórmula 1

El argentino correrá este fin de semana el GP de Países Bajos.

28/08/2025 | 13:23Redacción Cadena 3

FOTO: Colapinto sorprendió por su cambio físico.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Países Bajos y, a un año de su llegada a la Fórmula 1, presentó un impactante cambio físico.

Es que en su llegada a Zandvoort, donde se disputará la decimoquinta fecha del campeonato, Colapinto fue fotografiado y sorprendió el tamaño de su cuello.

Dicha zona del cuerpo es una de las más entrenadas por los pilotos de Fórmula 1, debido a que tienen que soportar unas enormes fuerzas G (hasta seis veces la aceleración de la gravedad) en las curvas y frenadas. Además, les sirve para evitar la fatiga e incluso reduce el riesgo de lesiones graves, como el latigazo cervical.

Colapinto irá este fin de semana en busca de sus primeros puntos del año en la Fórmula 1.

Lectura rápida

¿Qué piloto argentino presenta un cambio físico notable? Franco Colapinto presenta una transformación en su físico a un año de su llegada a la Fórmula 1.

¿Cuándo se disputará la carrera en la que participa? El Gran Premio de Países Bajos se realizará este fin de semana.

¿Qué aspecto físico se destacó de Colapinto? Se sorprendió el tamaño de su cuello, un área entrenada para soportar fuerzas G.

¿Cómo afecta el entrenamiento del cuello a los pilotos? El entrenamiento del cuello les permite soportar altas fuerzas G y reduce el riesgo de lesiones.

¿Qué espera Colapinto en esta competencia? Colapinto busca conseguir sus primeros puntos del año en la Fórmula 1.

[Fuente: Noticias Argentinas]

