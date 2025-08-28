El impresionante cambio físico de Colapinto, a un año de su llegada a la Fórmula 1
El argentino correrá este fin de semana el GP de Países Bajos.
28/08/2025 | 13:23Redacción Cadena 3
FOTO: Colapinto sorprendió por su cambio físico.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Países Bajos y, a un año de su llegada a la Fórmula 1, presentó un impactante cambio físico.
Es que en su llegada a Zandvoort, donde se disputará la decimoquinta fecha del campeonato, Colapinto fue fotografiado y sorprendió el tamaño de su cuello.
Dicha zona del cuerpo es una de las más entrenadas por los pilotos de Fórmula 1, debido a que tienen que soportar unas enormes fuerzas G (hasta seis veces la aceleración de la gravedad) en las curvas y frenadas. Además, les sirve para evitar la fatiga e incluso reduce el riesgo de lesiones graves, como el latigazo cervical.
Colapinto irá este fin de semana en busca de sus primeros puntos del año en la Fórmula 1.
[Fuente: Noticias Argentinas]