Argentina

Rosario

Mauri Palacios

Los Populares

Colorete Gianola

Deportes

El entrenador del Flamengo explotó contra el árbitro del triunfo ante Estudiantes: “Quiso ser el protagonista”

El equipo carioca venció 2-1 al “Pincha“ este jueves en Río de Janeiro, Brasil.

19/09/2025 | 11:45Redacción Cadena 3

FOTO: El árbitro chileno Andrés Rojas echó al ecuatoriano Gonzalo Plata en el complemento.

El entrenador de Flamengo de Brasil, Filipe Luis, apuntó contra el árbitro chileno Andrés Rojas tras la victoria por 2-1 sobre Estudiantes de La Plata por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y aseguró que “quiso ser el protagonista” del encuentro.

Este jueves en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, el equipo carioca venció 2-1 al "Pincha" con goles de Pedro y el uruguayo Guillermo Varela. Si bien la victoria siempre es un buen resultado, el entrenador brasileño se retiró del recinto con enojo tras la polémica expulsión del ecuatoriano Gonzalo Plata en el complemento.

Después del partido, el ex defensor del Atlético de Madrid de España apuntó contra Rojas: "Desafortunadamente, hoy el árbitro quiso ser el protagonista del partido. Y cuando eso sucede, cobra sin concentrarse, sin mirar las jugadas que debería mirar. Estuvo el penal de Lino en la primera parte, las faltas con tarjeta amarilla, la arrogancia extrema y una actitud muy permisiva hacia su equipo".

"Me gustaría mucho que explicaran cómo un árbitro pudo tener tantas ganas de expulsar a un jugador como las que tuvo de expulsar a Plata. Lo tengo en mente y me gustaría mucho que lo explicara. Lo que espero es que este árbitro no vuelva a arbitrar la Libertadores de ahora en adelante" agregó Filipe Luis.

El partido de vuelta entre Flamengo y Estudiantes de La Plata tendrá lugar en el estadio Jorge Luis Hirschi el próximo jueves a las 21.30 horas. El ganador de esta serie jugará la semifinal ante el vencedor de la llave entre Vélez y Racing.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido de Flamengo y Estudiantes?
Flamengo venció 2-1 a Estudiantes en el partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores.

¿Quién criticó al árbitro tras el partido?
El entrenador de Flamengo, Filipe Luis, expresó su descontento con el árbitro chileno Andrés Rojas.

¿Cuál fue la razón de la crítica?
La crítica se debió a la expulsión del ecuatoriano Gonzalo Plata y a la actuación del árbitro durante el encuentro.

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta?
El partido de vuelta se disputará el próximo jueves a las 21.30 horas en el estadio Jorge Luis Hirschi.

¿Qué sigue para el ganador de la serie?
El vencedor jugará la semifinal ante el ganador de la llave entre Vélez y Racing.

[Fuente: Noticias Argentinas]

