En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Vélez vs. Racing

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El enojo de Carlos Palacios con Russo genera un nuevo conflicto en Boca Juniors

El mediocampista chileno se enojó al ser reemplazado ante Central. El DT está molesto y hablará con él para aclarar la situación y evitar conflictos.

16/09/2025 | 15:59Redacción Cadena 3

FOTO: Carlos Palacios

El cuerpo técnico de Boca Juniors se encuentra molesto y hablará con el mediocampista chileno Carlos Palacios, para aclarar la situación vivida en el partido ante Rosario Central (1 a 1) en Arroyito, cuando fue reemplazado por Alan Velasco y al salir del campo de juego realizó un gesto de desagrado hacia la conducción del equipo.

Palacios, de flojísimo rendimiento, se exasperó cuando el técnico Miguel Russo ordenó su cambio por Alan Velasco, a los 73 minutos del partido, y al cruzar la línea del campo de juego, le reclamó al ayudante de campo, Claudio Úbeda, con un gesto de desaprobación y una pregunta: “¿Por qué siempre salgo yo?”.

Esta acción fue observada por Russo quien no emitió opinión, pero ya en el vestuario, el técnico y su ayudante se mostraron enojados con Palacios.

Ocurre que el cuerpo técnico quiere mantener la armonía en el plantel, y estos gestos desagradaron ya que entienden que toda cuestión vinculada al equipo y al juego se debe hablar conjunto con el resto de los jugadores y no realizar gestos de disconformidad tras un cambio, porque el cuerpo técnico entiende que las modificaciones se hacen para mejorar al equipo y no para perjudicar a ninguno.

En marzo pasado cuando el director técnico de Boca era Fernando Gago, Palacios fue sancionado por una fecha, no jugó ante Newell’s, por haber llegado tarde a un entrenamiento.

Fuentes vinculadas al equipo xeneize indicaron que esta vez Palacios no será penalizado de ninguna manera, sino que sólo se hablará para mantener la unión y concordia dentro del plantel.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Carlos Palacios?
Carlos Palacios se enojó al ser reemplazado durante el partido ante Rosario Central.

¿Quién es el técnico involucrado?
El técnico involucrado es Miguel Russo.

¿Cuándo ocurrió el incidente?
El incidente tuvo lugar durante el partido el 16 de septiembre de 2025.

¿Por qué están molestos en Boca?
El cuerpo técnico está molesto por el gesto de desaprobación de Palacios tras ser reemplazado.

¿Habrá sanciones para Palacios?
No se espera ninguna sanción, solo se realizará una charla para aclarar la situación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho