El Arsenal goleó al Nottingham Forest y quedó momentáneamente como líder de la Premier League

El Arsenal goleó 3-0 al Nottingham Forest, por la cuarta fecha de la Premier League de Inglaterra, y escaló al menos momentáneamente hasta la cima de la tabla.

Los goles de los dirigidos por el español Mikel Arteta los hicieron el mediocampista español Mikel Zubimendi, quien anotó un doblete, mientras que la otra anotación llegó a través del delantero sueco Viktor Gyökeres.

El primer gol de Zubimendi llegó a los 31 minutos del primer tiempo, cuando el español metió una tremenda volea para abrir el marcador luego de un despeje tras un tiro de esquina.

Ya en el comienzo del segundo tiempo, el Arsenal comenzó a encaminar la victoria cuando Gyökeres estiró la ventaja al definir solo en el área chica gracias a una buena asistencia del inglés Eberechi Eze.

Finalmente, Zubimendi cerró la goleada con un buen cabezazo a los 34 minutos del segundo tiempo luego de un gran centro del belga Leandro Trossard.

Este triunfo le permitió al Arsenal llegar a los nueve puntos y alcanzar en la cima de la Premier League al Liverpool, que visitará este domingo al Burnley a partir de las 10 de la mañana (hora de Argentina) con el objetivo de seguir con puntaje ideal.

El otro equipo que podría terminar la fecha por delante del Liverpool es el Chelsea, que este sábado visitará al Brentford a las cuatro de la tarde.

