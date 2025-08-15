En vivo

Aldosivi vs. Belgrano

Argentina

Deportes

Echeverri recibió otra oferta para irse del Manchester City

Borussia Dortmund presentó una oferta formal por el atacante tras el rechazo de Roma.

15/08/2025 | 15:23Redacción Cadena 3

FOTO: Claudio Echeverri

Borussia Dortmund elevó una propuesta al Manchester City para llevarse a préstamo al atacante argentino Claudio Echeverri, según informaron algunos medios ingleses.

La oferta consiste en una cesión con opción de compra. El club alemán se posiciona como alternativa ante el desinterés de Roma y la reticencia del jugador a sumarse al Girona, según detalló el periodista Florian Plettenberg de Sky Sports.

Manchester City aún no definió su postura. El City Group prioriza mantener al futbolista dentro de su estructura, mientras Guardiola considera necesario que Echeverri sume experiencia en Europa antes de integrarse al primer equipo.

Desde su llegada en febrero, el ex River disputó minutos en la FA Cup, Premier League y Mundial de Clubes, donde marcó un gol antes de sufrir una lesión. Con esta oferta, Dortmund descarta avanzar por Facundo Buonanotte (Brighton).

Hace unas semanas, Echeverri negociaba su incorporación a la Roma

El futuro de Echeverri en el Manchester City permanece incierto ya que en las últimas semanas se intensificó el interés de la Roma por el mediapunta argentino, no obstante, la llegada no se concretó y el jugador sigue sin poder salir del club inglés.

Según informó el diario italiano La Repubblica, el conjunto italiano consideraba al ex River como una alternativa viable para reforzar su ataque de cara a la nueva temporada.

Lectura rápida

¿Qué ofreció el Borussia Dortmund?
Propuso un préstamo con opción de compra por el atacante argentino Claudio Echeverri.

¿Cuál es la postura del Manchester City?
Aún no definieron si aceptarán la oferta, priorizando mantener al jugador.

¿Qué pasó con la opción Roma?
La oferta de la Roma no se concretó y Echeverri permanece en el City.

¿Qué experiencia tiene Echeverri?
Desde su llegada, disputó en FA Cup, Premier League y Mundial de Clubes.

¿Cuál es la situación actual de Echeverri?
Su futuro sigue incierto con la intensificación del interés por parte de clubes europeos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

