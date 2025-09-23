Dudas y posible formación de River para enfrentar a Palmeiras en Brasil

FOTO: Las dudas y posible formación de River para buscar la victoria ante Palmeiras.

River afrontará un difícil desafío en Brasil este miércoles, donde se enfrentará a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Tras la derrota sufrida en el estadio Monumental, el entrenador Marcelo Gallardo prepara un plan cargado de incógnitas para intentar la heroica en el estadio Allianz Parque. El “Muñeco” mantiene el misterio hasta último momento, aunque ya aparecen los primeros indicios sobre el once que buscará la clasificación.

La principal duda está en el sistema táctico, ya que si bien en la ida River mostró un mejor funcionamiento con línea de cuatro, no se descarta que Gallardo vuelva a apostar por cinco defensores.

En ese caso, Juan Portillo gana terreno como pieza clave, gracias a su capacidad para alternar entre la defensa y el mediocampo, mientras que en la zaga central, Lucas Martínez Quarta sería titular, acompañado por Paulo Díaz o el joven Lautaro Rivero, mientras que Gonzalo Montiel y Marcos Acuña tienen su lugar asegurado en los laterales.

Otro aspecto que el entrenador analizaría es el armado ofensivo, ya que ante la baja de Sebastián Driussi y el bajo rendimiento de Facundo Colidio y Miguel Borja, una alternativa es reforzar la mitad de la cancha con cinco volantes.

Eso abriría la puerta al ingreso de Juan Fernando Quintero y Nacho Fernández como generadores de juego. A su vez, el regreso de Giuliano Galoppo tras la suspensión será una de las cartas fuertes del mediocampo, junto a Kevin Castaño.

La gran incógnita está en la presencia del capitán Enzo Pérez, donde su jerarquía y liderazgo pesan en los partidos decisivos, pero su presente futbolístico podría dejarlo relegado ante la necesidad de mayor juego.

La probable formación de River para visitar a Palmeiras

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Portillo o Enzo Pérez, Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero o Nacho Fernández; Facundo Colidio o Nacho Fernández y Maximiliano Salas.