En vivo

Operativo Elecciones

Sergio y Fernando

Argentina

En vivo

Operativo Elecciones

Sergio y Fernando

Rosario

En vivo

Maratón de lentos

Música

En vivo

Chau Domingo

Agostina Brunetti

En vivo

Volviéndonos normales

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Dudas sobre la continuidad de Abel Ferreira en Palmeiras a días del partido con River

El entrenador se encuentra de viaje en Portugal.

07/09/2025 | 19:48Redacción Cadena 3

FOTO: Abel Ferreira dirige Palmeiras desde 2020.

El entrenador portugués de Palmeiras de Brasil, Abel Ferreira, se encuentra de viaje por motivos personales a Portugal y en el país vecino indican que el director técnico tendría ofertas tanto del Europa como de Asia.

Sin lugar a duda, el entrenador oriundo de Penafiel marcó una época tanto en el Palmeiras como en el fútbol latinoamericano desde su arribo en 2020, conquistando siete títulos nacionales y tres continentales, entre ellos dos Copas Libertadores.

Con un inicio arrasador en el primer semestre del año en la fase de grupos de la Copa Libertadores habiendo conseguido puntaje ideal, la segunda parte del 2025 para Ferreira se empezó a poner cuesta arriba con la eliminación en octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA ante el Chelsea de Inglaterra.

Desde aquel entonces, aparecieron tensiones internas del club paulista y, a una semana y media del comienzo de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante River, el entrenador viajó a Portugal por cuestiones personales y esto trajo malestar dentro de la institución y sus hinchas.

En pleno párate por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, el equipo paulista se entrena sin su conductor Ferreira que es foco de críticas en los hinchas por el mal nivel de juego y refuerzos que aun no dieron la talla.

Sumado a esto, el entrenador tuvo algunos roces con la presidenta Leila Pereira tras las dichos de Ferreira donde remarcó que falta un delantero en el plantel. La mandataria se mostró molesta con este comentario ya que el club invirtió alrededor de 100 millones de euros en refuerzos.

Lectura rápida

¿Quién es Abel Ferreira? Abel Ferreira es un entrenador portugués que dirige Palmeiras desde 2020.

¿Qué ha logrado Ferreira en Palmeiras? Conquistó siete títulos nacionales y tres continentales, incluyendo dos Copas Libertadores.

¿Cuál es la situación actual de Ferreira? En este momento, se encuentra en Portugal por motivos personales, lo que ha generado dudas sobre su continuidad.

¿Qué desencadenó las tensiones en Palmeiras? Las críticas sobre el nivel de juego y la falta de refuerzos han provocado tensiones internas en el club.

¿Cuál fue el conflicto con la presidenta del club? Ferreira mencionó la falta de un delantero, lo que alteró a la presidenta Leila Pereira debido a las inversiones realizadas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho