Dudas sobre la continuidad de Abel Ferreira en Palmeiras a días del partido con River

El entrenador portugués de Palmeiras de Brasil, Abel Ferreira, se encuentra de viaje por motivos personales a Portugal y en el país vecino indican que el director técnico tendría ofertas tanto del Europa como de Asia.

Sin lugar a duda, el entrenador oriundo de Penafiel marcó una época tanto en el Palmeiras como en el fútbol latinoamericano desde su arribo en 2020, conquistando siete títulos nacionales y tres continentales, entre ellos dos Copas Libertadores.

Con un inicio arrasador en el primer semestre del año en la fase de grupos de la Copa Libertadores habiendo conseguido puntaje ideal, la segunda parte del 2025 para Ferreira se empezó a poner cuesta arriba con la eliminación en octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA ante el Chelsea de Inglaterra.

Desde aquel entonces, aparecieron tensiones internas del club paulista y, a una semana y media del comienzo de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante River, el entrenador viajó a Portugal por cuestiones personales y esto trajo malestar dentro de la institución y sus hinchas.

En pleno párate por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, el equipo paulista se entrena sin su conductor Ferreira que es foco de críticas en los hinchas por el mal nivel de juego y refuerzos que aun no dieron la talla.

Sumado a esto, el entrenador tuvo algunos roces con la presidenta Leila Pereira tras las dichos de Ferreira donde remarcó que falta un delantero en el plantel. La mandataria se mostró molesta con este comentario ya que el club invirtió alrededor de 100 millones de euros en refuerzos.