FOTO: Eduardo Domínguez, tras la caída de Estudiantes ante Flamengo: “En nuestra casa va a ser diferente”. (Foto NA: redes)

El entrenador de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, aseguró que el partido de vuelta ante Flamengo del próximo jueves por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 “va a ser diferente”.

El director técnico de 47 años analizó en conferencia de prensa la derrota de su equipo por 2-1 en el duelo de ida y se mostró confiado para la definición en el Jorge Luis Hirschi que dará a conocer quien avanzará a las semifinales del torneo más importante del continente.

“Cuando pasó el torbellino, el equipo estuvo bien. Sufrió, pero es normal por jugar de visitante”, comenzó el ex entrenador de Independiente y Colón de Santa Fe.

Y continuó: “Es una serie larga y sabemos que tenemos un gran goleador. Nosotros no tenemos problemas para generar ocasiones de peligro. En el segundo tiempo estuvimos mejor y tuvimos el control del partido”.

Sin embargo, Domínguez reconoció que “el rival jugó muy bien”, tanto “en la faceta defensiva como en ataque”.

Por último, el DT del León se refirió al gol tempranero de Pedro, a los 15 segundos de partido, que marcó el desarrollo del primer tiempo.

“El arranque nos sorprendió, pero teníamos que tener tranquilidad. La serie esta abierta, tenemos que definir con nuestra gente, en nuestro estadio y con el empuje que tiene nuestra hinchada. Las sensaciones que nos dejó el segundo tiempo son buenas. En casa va a ser diferente”, concluyó.