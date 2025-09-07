Di Carlo se rindió ante Gallardo y lo comparó con un ex entrenador de Boca

El actual Secretario General de River y candidato a presidente del oficialismo, Stefano Di Carlo, reveló la importancia que tendrá Marcelo Gallardo, entrenador del conjunto millonario, en la institución y realizó una explosiva comparación con Carlos Bianchi, director técnico ídolo en Boca.

En declaraciones radiales, el dirigente de 36 años reveló que el Muñeco “debe oficiar, como dijo D’Onofrio, como CEO y gerenciador del fútbol” ya que “tiene las credenciales, un diferencial de inteligencia y capacidad de imponer sus ideas”. Además, explicó que el fútbol será “un tema de primer orden”.

Más adelante, Di Carlo se rindió a los pies del entrenador más ganador en el conjunto de Núñez y contó cómo es su vínculo con el club. "Marcelo tiene una relación con River que excede todo. Es una leyenda viva y activa. No es un entrenador más, merece otro tratamiento. Tiene la autoridad para hacer y deshacer", destacó.

Además, el Secretario General ubicó a Gallardo junto a Ángel Labruna y Beto Alonso como los máximos referentes de la historia de La Banda. “Desde una mirada objetiva, los tres han sido protagonistas de los grandes hitos que explican la grandeza de River”, exclamó.

Por último, el candidato a presidente no se guardó nada en sus declaraciones y no dudó en realizar una picante comparación entre el ex mediocampista y Carlos Bianchi, entrenador con más títulos en la historia del cuadro xeneize.

"Gallardo es más para River de lo que es Bianchi para Boca", soltó. Y concluyó: "En el proceso de Bianchi, no rivalizó de forma directa con River. En cambio, Gallardo no solo le dio títulos al club, sino que también le quitó varios a Boca. Es una contra cinco. No hay punto de comparación con la magnitud y la vigencia de Gallardo".