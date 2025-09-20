En vivo

Detuvieron a un hincha de Deportivo Riestra con pedido de captura durante el partido contra Gimnasia

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°27 de la Capital Federal había solicitado su detención por el delito de robo.

20/09/2025 | 10:38Redacción Cadena 3

FOTO: Desde enero de 2025 hasta hoy, el programa Tribuna Segura permitió en la Ciudad de Buenos Aires la detención de 45 prófugos de la Justicia en 268 partidos de fútbol.

Un hincha de Deportivo Riestra que tenía pedido de captura fue detenido durante el contra Gimnasia y Esgrima La Plata, según le detalló la Policía de la Ciudad a la Agencia Noticias Argentinas.

La captura se dio en el marco del Programa Tribuna Segura en las inmediaciones al estadio Guillermo Lazo, del barrio de Villa Soldati, donde el personal policial identificó al imputado en uno de los accesos.

Luego de verificar su DNI, se corroboró que tenía un pedido de captura vigente solicitado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº27 de la Capital Federal, por el delito de robo.

Desde enero de 2025 hasta hoy, el programa Tribuna Segura permitió en la Ciudad de Buenos Aires la detención de 45 prófugos de la Justicia en 268 partidos de fútbol, por delitos como homicidio, abuso sexual, robo y narcotráfico, entre otros.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido durante el partido?

Un hincha de Deportivo Riestra.

¿Por qué fue detenido?

Tenía un pedido de captura por un delito de robo.

¿Dónde ocurrió la detención?

En las inmediaciones del estadio Guillermo Lazo, en Villa Soldati.

¿Desde cuándo funciona el programa que permite estas detenciones?

Desde enero de 2025.

¿Cuántas detenciones ha realizado el programa hasta ahora?

45 prófugos de la Justicia han sido detenidos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

