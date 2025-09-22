Cuatro argentinos clasificaron al cuadro principal del torneo Challenger de Buenos Aires

FOTO: Gonzalo Villanueva festeja su triunfo, que le dio un lugar en el cuadro principal.

Al culminarse la etapa de clasificación del torneo de tenis masculino ATP Challenger de Buenos Aires, disputado en el Racket Club de Palermo, se confirmó el acceso al cuadro principal de cuatro tenistas argentinos.

Los mismos son Gonzalo Villanueva (347°), Luciano Ambrogi (406°), Hernán Casanova (435°) y Lorenzo Rodríguez (462°).

Por su parte, quienes no pudieron superar la última fase de clasificación fueron Mariano Kestelboim (436°) y Juan Manuel La Serna (531°), habiendo ambos ganado el primer set pero sin poder mantener la ventaja durante el resto del partido.

En su tercer año consecutivo superando la qualy, el nacido en Paraná Gonzalo Villanueva derrotó al argentino nacionalizado italiano Facundo Juárez (582°) y se metió en el cuadro principal.

En un partido disputado en el segundo turno de la cancha 7, ante un nutrido número de espectadores asomados entre los alambrados para ver, Villanueva perdió el servicio en el tercer game, pero pudo recuperar lo perdido con dos quiebres sobre el final del set. Un nuevo break de su rival forzó el tie-break, en el que el jugador de 30 años se impuso por 7-2.

Ya en el segundo parcial, un único quiebre en el séptimo juego le alcanzó a Villanueva para quedarse con el partido y la clasificación al main draw, en el que lo esperará su compatriota Facundo Bagnis (468° y ex 55°).

En la cancha 8, Luciano Ambrogi pudo superar una racha de malos resultados encadenados y se impuso al tailandés Maximus Jones (378°) por 7-5 y 7-6 (7/3).

Las tribunas del segundo estadio en importancia del torneo estaban colmadas, y el prometedor argentino no decepcionó: consiguió un único quiebre en el undécimo juego de un primer parcial muy parejo y hubo un break por lado en el segundo set, forzando así el tie-break.

En el mismo, el rosarino de 21 años se quedó con tres puntos durante el servicio de su rival y, en su primer punto de partido, liquidó el triunfo con un drive paralelo que desató la euforia propia y los aplausos de la gente. Su rival en la primera ronda será el también argentino Andrea Collarini (252°).

También ganaron Hernán Casanova, al uruguayo Franco Roncadelli (371°) por 6-7 (6/8), 6-2 y 6-2, y Lorenzo Rodríguez, que se impuso de gran manera al brasileño Pedro Boscardin Dias (342°) por 5-7, 6-3 y 6-2.

Kestelboim y La Serna no corrieron con la misma suerte

Además de los cuatro triunfos argentinos, se dieron dos derrotas: Mariano Kestelboim perdió con el brasileño Daniel Dutra Da Silva (352°) por 7-6 (7/4), 7-5 y 6-4, mientras que La Serna lo hizo con el peruano Juan Pablo Varillas (324°) por 6-2, 5-7 y 2-6.

Jugando ambos en la cancha central, Kestelboim tuvo un buen arranque, con potencia en los golpes de fondo, que lo hicieron quedarse con un primer parcial muy parejo. De todas formas, con el correr de los minutos, la experiencia de su rival empezó a hacerse notar, con un juego inteligente y tiros cargados de efecto, que escondían la falta de fuerza de sus golpes, y le permitió remontar.

Por su lado, la derrota de La Serna fue muy dura. Luego de ganar el primer set, el argentino estaba en ventaja por 5-1 en el segundo y jugando en un altísimo nivel, aunque el peruano no perdió la calma.

Varillas empezó a jugar más central, con más golpes de seguridad ante un La Serna que empezó a fallar, llegando a desperdiciar seis match points. El peruano fue ganando en confianza mientras al juvenil le llegaron los problemas físicos, que lo hicieron perder la ventaja en el segundo y caer en el tercer set.

La Serna contó con un grupo de espectadores que no dejaron de alentarlo en los sets finales y terminó definiendo a su derrota como “muy difícil de digerir”, afirmando que debe “seguir aprendiendo”.