Copa Davis: Argentina busca avanzar a las Finales ante Países Bajos
Los capitaneados por Javier Frana van por un lugar en las Finales que serán en noviembre.
12/09/2025 | 08:42Redacción Cadena 3
FOTO: Etcheverry busca abrir la serie con un triunfo para la Argentina.
El primer encuentro de la serie entre Países Bajos y Argentina comenzará a las nueve, con el cruce entre Jesper de Jong y Tomás Etcheverry.
¡Hola a todos! Soy Nicolás Greco, jefe de la sección de Deportes de la Agencia Noticias Argentinas, y voy a hacer la cobertura de la serie entre Argentina y Países Bajos, que se enfrentan por un lugar en las Finales de la Copa Davis 2025.
- Copa Davis
- Segunda ronda de la fase clasificatoria
- Países Bajos - Argentina
- MartiniPlaza, Groningen
Lectura rápida
¿Cuál es el primer partido de la serie?
El primer partido es entre Jesper de Jong y Tomás Etcheverry.
¿A qué hora comienza el encuentro?
El encuentro comenzará a las **nueve** horas.
¿Qué equipos se enfrentan?
Se enfrentan Argentina y Países Bajos.
¿Dónde se juega la serie?
La serie se juega en MartiniPlaza, Groningen.
¿Quién está a cargo del equipo argentino?
El equipo argentino está capitaneado por Javier Frana.
[Fuente: Noticias Argentinas]