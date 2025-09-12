En vivo

Copa Davis: Argentina busca avanzar a las Finales ante Países Bajos

Los capitaneados por Javier Frana van por un lugar en las Finales que serán en noviembre.

12/09/2025 | 08:42Redacción Cadena 3

FOTO: Etcheverry busca abrir la serie con un triunfo para la Argentina.

El primer encuentro de la serie entre Países Bajos y Argentina comenzará a las nueve, con el cruce entre Jesper de Jong y Tomás Etcheverry.

¡Hola a todos! Soy Nicolás Greco, jefe de la sección de Deportes de la Agencia Noticias Argentinas, y voy a hacer la cobertura de la serie entre Argentina y Países Bajos, que se enfrentan por un lugar en las Finales de la Copa Davis 2025.

  • Copa Davis
  • Segunda ronda de la fase clasificatoria
  • Países Bajos - Argentina
  • MartiniPlaza, Groningen

Lectura rápida

¿Cuál es el primer partido de la serie?

El primer partido es entre Jesper de Jong y Tomás Etcheverry.

¿A qué hora comienza el encuentro?

El encuentro comenzará a las **nueve** horas.

¿Qué equipos se enfrentan?

Se enfrentan Argentina y Países Bajos.

¿Dónde se juega la serie?

La serie se juega en MartiniPlaza, Groningen.

¿Quién está a cargo del equipo argentino?

El equipo argentino está capitaneado por Javier Frana.

[Fuente: Noticias Argentinas]

