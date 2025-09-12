Copa Davis: Argentina busca avanzar a las Finales ante Países Bajos

FOTO: Etcheverry busca abrir la serie con un triunfo para la Argentina.

El primer encuentro de la serie entre Países Bajos y Argentina comenzará a las nueve, con el cruce entre Jesper de Jong y Tomás Etcheverry.

¡Hola a todos! Soy Nicolás Greco, jefe de la sección de Deportes de la Agencia Noticias Argentinas, y voy a hacer la cobertura de la serie entre Argentina y Países Bajos, que se enfrentan por un lugar en las Finales de la Copa Davis 2025.

Copa Davis

Segunda ronda de la fase clasificatoria

de la fase clasificatoria Países Bajos - Argentina

MartiniPlaza, Groningen