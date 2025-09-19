Cómo ver en vivo Unión de Santa Fe vs Independiente Rivadavia: horario y formaciones

FOTO: Unión le ganó a Gimnasia (LP) y se subió a la cima de la Zona A del Torneo Clausura 2025. (Foto NA: @clubaunion)

Unión de Santa Fe e Independiente Rivadavia chocan este sábado en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.45 horas de Argentina en el Estadio 15 de Abril. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Tantengue” viene embalado y es líder de la Zona A, mientras que Independiente Rivadavia, que apunta sus cañones a la Copa Argentina, necesita repuntar en el certamen local.

Probables formaciones de Unión de Santa Fe vs Independiente Rivadavia

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Leonard Costa, Iván Villalba y Sheyko Studer; Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari y Luciano Gómes; Matías Fernández; Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Cómo ver en vivo Unión de Santa Fe vs Independiente Rivadavia

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.